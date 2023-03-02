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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В первые дни Великого поста установлено сухоядение

Сегодня, 08:19
Сразу после Масленицы, с 27 февраля начался Великий пост. Он будет продолжаться до Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля.

В Великий пост для православных верующих установлены ограничения в разных сферах, в том числе – в питании. Первый праздничный стол разрешен будет только 16 апреля.

Общественная служба новостей разобралась, что можно есть в дни сухоядения во время Великого поста.

Сухоядение предполагает употребление в пищу растительные продукты без термической обработки – овощи, фрукты, орехи, грибы, мед, семечки, черный хлеб. Нельзя пить чай или кипяченую воду.

Для постящихся впервые или людей с проблемами со здоровьем допускаются послабления – маринованные, квашенные, запеченные овощи и фрукты. Особо строгий запрет распространяется на алкоголь.

В целом в период Великого поста следует соблюдать умеренность в пище и не объедаться даже постными блюдами.

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