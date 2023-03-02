Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании

2 марта 2023, 05:04
Фото: 1MI
Иллюстрация
Несмотря на множество налоговых и таможенных льгот юрлица и индивидуальные предприниматели не торопятся становиться резидентами особой экономической зоны.

Еще в конце 2020 года на федеральном уровне Омску согласовали создание особой экономической зоны «Авангард». Старт проекту дали в 2021 году, тогда же появился и первый резидент.

На специальной территории действует упрощенная система регистрации бизнеса, а также полный пакет налоговых и таможенных льгот. Однако за два года действия проекта, как Городу55 сообщил первый замминистра экономики Омской области Денис Кушнер, резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании:

  1. ООО «Единый региональный центр обработки промышленных отходов». Компания Константина Путинцева и Дмитрия Мельникова на территории особой экономической зоны реализует проект по созданию центра по переработке промышленных и строительных отходов;
  2. ООО «Омский электротехнический завод» во главе с Александром Антропенко. Завод занимается производством металлоконструкций для предприятий нефтегазового комплекса;
  3. ООО «Газпромнефть — Графитек», где гендиректором значится Александр Панов. Фирма реализует проект по созданию нового производства графитированных электродов;
  4. ООО «Омский завод Бисфенола», учредителем которого является ГК «Титан». ООО на территории особой зоны строит завод бисфенола А.

Добавим, что юрлицам и ИП, которые связаны с обеспечением деятельности особой экономической зоны, предоставляют субсидии для возмещения затрат. В минэкономики уточнили, что в 2023 году ОЭЗ выделили средства в размере 10,050 миллионов рублей.

Александр Антропенко займется реконструкцией завода зольного кирпича в Омске
Узнать подробнее
#Экономика#Заводы#Субсидии#Промышленность#Развитие экономики#Город#Новости#Омская область#Омск#Юлия Истомина
Подпишитесь
Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу
Вчера, 12:57
Короткое замыкание стало причиной пожара в омской школе №56
Сегодня, 04:26
Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»
Вчера, 12:47
20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
Сегодня, 05:02
Для омских ветеранов в честь 9 Мая на 10 дней сделают бесплатный проезд
Сегодня, 03:24