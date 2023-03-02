В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании

На специальной территории действует упрощенная система регистрации бизнеса, а также полный пакет налоговых и таможенных льгот. Однако за два года действия проекта, как Городу55 сообщил первый замминистра экономики Омской области Денис Кушнер, резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании: