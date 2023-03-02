В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:06
Еще в конце 2020 года на федеральном уровне Омску согласовали создание особой экономической зоны «Авангард». Старт проекту дали в 2021 году, тогда же появился и первый резидент.
На специальной территории действует упрощенная система регистрации бизнеса, а также полный пакет налоговых и таможенных льгот. Однако за два года действия проекта, как Городу55 сообщил первый замминистра экономики Омской области Денис Кушнер, резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании:
Добавим, что юрлицам и ИП, которые связаны с обеспечением деятельности особой экономической зоны, предоставляют субсидии для возмещения затрат. В минэкономики уточнили, что в 2023 году ОЭЗ выделили средства в размере 10,050 миллионов рублей.