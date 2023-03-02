В Омске территорию бывшей обувной фабрики «Луч» отдадут под высотную застройку

Но с тех пор прошло уже 3,5 года. Город55 попытался узнать у Игоря Антропенко о его актуальных планах по использованию территории бывшей обувной фабрики «Луч». Однако дозвониться до депутата Госдумы РФ так и не удалось, а все сообщения в мессенджерах, которые Антропенко, кстати, прочитал, остались без ответа. Поэтому будет ли это гостиница или здание другого предназначения, остается только догадываться. Но в любом случае увеличение максимальной высоты до 25 метров подразумевает, что застройщик получит право возвести 8-ми этажное здание.