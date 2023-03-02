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Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

В Омске территорию бывшей обувной фабрики «Луч» отдадут под высотную застройку

2 марта 2023, 09:07
Фото: 1MI
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Об идее построить на территории бывшей обувной фабрики «Луч» гостиницу Игорь Антропенко высказывался еще в 2019 году, но тогда планы пришлось отложить.

В Омске на земельном участке в районе улицы Интернациональной, 29 хотят повысить плотность и высотность застройки. Информация об этом появилась в одном из проектов постановлений городской администрации.

«На земельном участке с кадастровым номером 55:36:040 116:137, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка в части увеличения максимального коэффициента плотности застройки земельного участка до 3,0 и в части увеличения максимальной высоты зданий, строений, сооружений в границах ЗРЗ-1.1 до 25 м», — говорится в документе.

Объясним, чем так интересен этот участок. Дело в том, что именно здесь располагается здание 1915 года — бывшая обувная фабрика «Луч», которая в советское время занималась выпуском сапог для армии. Сейчас же участок принадлежит компании ООО «Основа холдинг», связанной с именем депутата Игоря Антропенко.

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Сам Антропенко к тому же не раз заявлял о планах построить здесь гостиничный комплекс. Однако несколько раз ему приходилось откладывать эту идею в долгий ящик.

Запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, похоже, свидетельствует, что новым объектам на Интернациональной все же быть.

В департаменте архитектуры и градостроительства Городу55 подтвердили, что проект изменений подготовлен по требованию владельца земли, коим и является компания Игоря Антропенко.

«Проект постановления Администрации города Омска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на который вы ссылаетесь, находится на согласовании. Возможность обращения собственника земельного участка с предложением по увеличению плотности застройки предусмотрена Градостроительным кодексом Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе депарха.
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Теперь принимать решение и озвучивать свои рекомендации предстоит комиссии по правилам землепользования и застройки, в состав которой входят представители городской администрации, депутатов омского горсовета, профильных министерств, МЧС и Управления Государственного стройнадзора Омской области.

Напомним, что о проекте по реализации на территории бывшей обувной фабрики «Луч» гостиницы Игорь Антропенко говорил еще летом 2019 года. Тогда он высказывал надежды, что в регионе появится программа по поддержке проектов в сфере гостиничного бизнеса.

Антропенко был не против построить на территории Омска четырехзвездочный отель, относящийся к брендовой линейке Hilton. Но тогда эту возможность получила семья предпринимателей Фридманов. Несмотря на это предприниматель отрицал заморозку проекта:

«Мы не отказываемся от планов по строительству четырехзвездочного отеля по улице Интернациональной, в настоящее время проект актуализируется, мы возобновили переговоры с гостиничными брендами», — говорил Игорь Антропенко.
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Фото: Город55

Но с тех пор прошло уже 3,5 года. Город55 попытался узнать у Игоря Антропенко о его актуальных планах по использованию территории бывшей обувной фабрики «Луч». Однако дозвониться до депутата Госдумы РФ так и не удалось, а все сообщения в мессенджерах, которые Антропенко, кстати, прочитал, остались без ответа. Поэтому будет ли это гостиница или здание другого предназначения, остается только догадываться. Но в любом случае увеличение максимальной высоты до 25 метров подразумевает, что застройщик получит право возвести 8-ми этажное здание.

Добавим, что Игорь Антропенко является владельцем действующей трехзвездочной «Ibis Сибирь», которая находится в центре города на улице Ленина. По данным открытых источников, за 2021 год доходы гостиницы достигли 126 012 000 рублей, а чистая прибыль составила 12 393 000 рублей.

#Юлия Истомина#Гостиница#Застройка#Земельный участок#Проект#Депарх#Общество#Город#Новости#Омск#Игорь Антропенко
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