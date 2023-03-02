В Омске разыскивают мужчин, укравших деньги с чужой карты

Первый мужчина: на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет в черную шапку, черную куртку с капюшоном, темные штаны. Особая примета — хромает.

Второй мужчина: на вид 30-35 лет, среднего телосложения. Был одет в синюю шапку, синюю куртку с капюшоном, черные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки.