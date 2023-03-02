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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Омске разыскивают мужчин, укравших деньги с чужой карты

2 марта 2023, 07:56
Фото: Управление МВД России по Омской области
Мужчин сняли камеры видеонаблюдения
Злоумышленники успели потратить больше семи тысяч рублей.

В Омске разыскивают мужчин, укравших деньги с чужой карты. В пресс-службе омской полиции сообщили, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась 35-летняя омичка. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, после чего ей стали приходить смс о списании денег. Сумма ущерба — 7600 рублей.

Оперативники выяснили, что картой воспользовались неизвестные мужчины. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения в нескольких магазинах в Советском округе.

Приметы подозреваемых:

Первый мужчина: на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет в черную шапку, черную куртку с капюшоном, темные штаны. Особая примета — хромает.
Второй мужчина: на вид 30-35 лет, среднего телосложения. Был одет в синюю шапку, синюю куртку с капюшоном, черные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки.

Полицейские просят откликнуться омичей, узнавших мужчин на видео.

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#Евгений Игишев#Видео#Полиция#Розыск#Вор#Банковская карта#Происшествия#Омск
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