Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Омске разыскивают мужчин, укравших деньги с чужой карты. В пресс-службе омской полиции сообщили, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась 35-летняя омичка. Она рассказала, что потеряла банковскую карту, после чего ей стали приходить смс о списании денег. Сумма ущерба — 7600 рублей.
Оперативники выяснили, что картой воспользовались неизвестные мужчины. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения в нескольких магазинах в Советском округе.
Приметы подозреваемых:
Первый мужчина: на вид 35-40 лет, среднего телосложения. Был одет в черную шапку, черную куртку с капюшоном, темные штаны. Особая примета — хромает.
Второй мужчина: на вид 30-35 лет, среднего телосложения. Был одет в синюю шапку, синюю куртку с капюшоном, черные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки.
Полицейские просят откликнуться омичей, узнавших мужчин на видео.