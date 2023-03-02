В Омске открылся новый кадровый центр, который принимает до 400 человек в день

В Омске на Левобережье открылся новый кадровый центр «Работа России», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Он расположен по адресу улица 70 лет Октября, 25, корп. 2. В учреждении готовы принимать до 400 человек в день — работают 33 окна, из них пять — по вопросам профессионального обучения. Услуги кадрового центра доступны для соискателей Кировского, Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, а также из Омского района.