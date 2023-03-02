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Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Омске открылся новый кадровый центр, который принимает до 400 человек в день

2 марта 2023, 07:29
Фото: Правительство Омской области
Услуги кадрового центра доступны для соискателей Кировского, Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, а также из Омского района.

В Омске на Левобережье открылся новый кадровый центр «Работа России», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Он расположен по адресу улица 70 лет Октября, 25, корп. 2. В учреждении готовы принимать до 400 человек в день — работают 33 окна, из них пять — по вопросам профессионального обучения. Услуги кадрового центра доступны для соискателей Кировского, Центрального, Октябрьского и Ленинского округов Омска, а также из Омского района.

«Здесь помогут не только встать на учет и подобрать вакансию, но и повысить профессиональные компетенции, оказать психологическую поддержку», — отметил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов.

Ранее Город55 сообщал, что в рейтинге российских регионов по уровню безработицы Омская область заняла 59 место. Показатель составил 4,2%, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем поиски работы у омичей занимают 6,8 месяцев:

Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода
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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Кадровый центр#Работа России#Правительство
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