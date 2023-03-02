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В Омске осудили майора запаса за хищение почти 4 млн рублей из средств Минобороны РФ

2 марта 2023, 09:54
Фото: 1MI
иллюстрация
Сотрудник омского комиссариата создавал фиктивные заявки на зарплату внештатным разносчикам повесток.

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что в Омске за хищение бюджетных денежных средств осужден бывший военнослужащий.

Майора запаса Катникова Д. В. Омский гарнизонный военный суд приговорил по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество» к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также по гражданскому иску от Министерства обороны РФ постановил взыскать с омича 3 849 238 рублей имущественного вреда.

Мужчина, будучи сотрудником комиссариата, изготавливал фиктивные документы для привлечения внештатных работников к оформлению призывных дел, вручению повесток и организации работы призывных комиссий. На основании этих документов на счета подставных компаний Минобороны РФ перечисляло компенсацию расходов. Всего омич создал фиктивных заявок почти на 4 млн рублей.

Уголовное дело возбудили и расследовали в следственном отделе СК России по Омскому гарнизону по материалам УФСБ Центрального военного округа. По информации источников Города55, знакомых с ситуацией, Катников Д. В. подал апелляцию и пока ожидает следующего суда на свободе.

Военного офицера из Омска приговорили к трем годам за хищение защитных шлемов
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#Дарья Зыкова#Омск#Деньги#Мошенничество#Военные#Комиссариат#Повестки#Омский гарнизонный военный суд#Приговор суда#Хищение#Минобороны РФ#УФСБ Омской области#Общество#Город#Суд#Новости#Ирина Руснак
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