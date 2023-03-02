В Омске осудили майора запаса за хищение почти 4 млн рублей из средств Минобороны РФ

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что в Омске за хищение бюджетных денежных средств осужден бывший военнослужащий.
Майора запаса Катникова Д. В. Омский гарнизонный военный суд приговорил по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество» к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, а также по гражданскому иску от Министерства обороны РФ постановил взыскать с омича 3 849 238 рублей имущественного вреда.
Мужчина, будучи сотрудником комиссариата, изготавливал фиктивные документы для привлечения внештатных работников к оформлению призывных дел, вручению повесток и организации работы призывных комиссий. На основании этих документов на счета подставных компаний Минобороны РФ перечисляло компенсацию расходов. Всего омич создал фиктивных заявок почти на 4 млн рублей.
Уголовное дело возбудили и расследовали в следственном отделе СК России по Омскому гарнизону по материалам УФСБ Центрального военного округа. По информации источников Города55, знакомых с ситуацией, Катников Д. В. подал апелляцию и пока ожидает следующего суда на свободе.