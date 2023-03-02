В Омске осудили майора запаса за хищение почти 4 млн рублей из средств Минобороны РФ

Мужчина, будучи сотрудником комиссариата, изготавливал фиктивные документы для привлечения внештатных работников к оформлению призывных дел, вручению повесток и организации работы призывных комиссий. На основании этих документов на счета подставных компаний Минобороны РФ перечисляло компенсацию расходов. Всего омич создал фиктивных заявок почти на 4 млн рублей.