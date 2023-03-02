gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 марта 2023, 04:08

Published 2 марта 2023, 04:08

Modified 2 марта 2023, 06:25

Updated 2 марта 2023, 06:25

В Омске в этом году планируют высадить 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников

В Омске в этом году планируют высадить 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников

2 марта 2023, 04:08
Фото: 1MI.
На зеленой комиссии рассмотрели обращения застройщиков и соцучреждений.

На прошлой неделе в Омске на городской комиссии по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели 22 заявления. Основные вопросы — обращения застройщиков и социальных учреждений преимущественно о деревьях, находящихся на участках застройки новых объектов, обрезке и сносе аварийных тополей рядом со школами, детсадами и медицинскими организациями. Обращения заявителей согласовали.

Для строительства транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом потребуется снести 60 кленов, являющихся переросшей порослью. При этом здесь же в дальнейшем планируют высадить новые деревья по программе благоустройства.

В Старом Кировске на месте строительства Западного кладбища уберут 13 кленов и сорную поросль. Взамен на территории мемориального объекта высадят 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи и газон на площади почти 19 тысяч кв. м.

«Стоит отметить, что эти объекты были спроектированы с учетом максимального сохранения зеленых насаждений. На территории застройки выезжали проектировщики, строители и агрономы и корректировали проектную документацию», — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.


Отметим, что на территории города в этом году планируют высадить 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников.

#Евгений Игишев#Омск#Мэрия#Департамент городского хозяйства#Михаил Горчаков#Зеленая комиссия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика