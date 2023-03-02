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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Москве сразу на двух станциях метро люди бросились под поезд

Сегодня, 09:52
В Москве на станции метро «Октябрьское поле» под поезд бросился мужчина. Еще один человек бросился под поезд на станции «Ботанический сад».

На Таганско-Краснопресненской линии мужчины упал на рельсы перед поездом, который следовал из центра. Уточняется, что он упал ориентировочно под второй вагон состава. Это подтвердили в столичном Дептрансе. Из-за ЧП движение поездов было остановлено на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Беговая» и «Спартак», в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. В 7.35 движение было восстановлено. Мужчина скончался, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свой источник.

Изменилась схема движения и по Калужско-Рижской линии, на северном участке — между станциями «Медведково» и «Ботанический сад». Движение было остановлено в обоих направлениях, станция «Медведково» была временно закрыта на вход, однако в 7.51 вестибюли уже открылись, поезда начали ходить по стандартному графику. Мужчина, упавший под поезд, получил серьезные травмы.

#Происшествия
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