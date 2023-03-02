В Москве сразу на двух станциях метро люди бросились под поезд

На Таганско-Краснопресненской линии мужчины упал на рельсы перед поездом, который следовал из центра. Уточняется, что он упал ориентировочно под второй вагон состава. Это подтвердили в столичном Дептрансе. Из-за ЧП движение поездов было остановлено на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии между станциями «Беговая» и «Спартак», в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами. В 7.35 движение было восстановлено. Мужчина скончался, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на свой источник.