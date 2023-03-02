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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В Ханты-Мансийске пройдет лыжный марафон с участием Легкова, Устюгова и Ступак

2 марта 2023, 13:40
Фото: Открытие
Олимпийские чемпионы в лыжных гонках Юлия Ступак, Сергей Устюгов, Александр Легков и Евгений Дементьев подтвердили свое участие в Х юбилейном Югорском лыжном марафоне, партнером которого выступает банк «Открытие» (Группа ВТБ).

К марафону также присоединятся бронзовые призеры пекинской Олимпиады биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, а также член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов, — сообщает Муксун.

Марафон пройдет в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске 7 — 8 апреля. Гонка на 50 км классическим стилем состоится в первый день, а забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем — в основной день соревнований, 8 апреля.

По данным организаторов, около 2 тыс. человек уже зарегистрировались на участие в марафоне, регистрация продлится до 6 апреля на официальном сайте марафона ugraloppet.ru.

«Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них не один год приезжают в Югру и преодолевают марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы сможем увидеть, кто сильнее на лыжне — биатлонисты или лыжники. Надеюсь, от этого гонка станет еще зрелищнее и азартнее», — заявил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Медиахолдинг 1MI является информационным партнером Югорского лыжного марафона.

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