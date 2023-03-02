В Ханты-Мансийске пройдет лыжный марафон с участием Легкова, Устюгова и Ступак

«Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них не один год приезжают в Югру и преодолевают марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы сможем увидеть, кто сильнее на лыжне — биатлонисты или лыжники. Надеюсь, от этого гонка станет еще зрелищнее и азартнее», — заявил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.