В Ханты-Мансийске пройдет лыжный марафон с участием Легкова, Устюгова и Ступак

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
К марафону также присоединятся бронзовые призеры пекинской Олимпиады биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, а также член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов, — сообщает Муксун.
Марафон пройдет в пойме реки Горной в Ханты-Мансийске 7 — 8 апреля. Гонка на 50 км классическим стилем состоится в первый день, а забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем — в основной день соревнований, 8 апреля.
По данным организаторов, около 2 тыс. человек уже зарегистрировались на участие в марафоне, регистрация продлится до 6 апреля на официальном сайте марафона ugraloppet.ru.
«Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них не один год приезжают в Югру и преодолевают марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы сможем увидеть, кто сильнее на лыжне — биатлонисты или лыжники. Надеюсь, от этого гонка станет еще зрелищнее и азартнее», — заявил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Медиахолдинг 1MI является информационным партнером Югорского лыжного марафона.