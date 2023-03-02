В Брянской области три села подверглись нападению диверсионных группировок

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Издание «Новые Известия» сообщило, ссылаясь на «ТАСС», что в Климовском районе Брянской области оказались под атакой диверсантов два села — Любечане и Сушаны, расположенные недалеко друг от друга. Точное количество диверсантов неизвестно. Сейчас в заложниках около 6 мирных жителей, среди которых фельдшер. Есть погибшие и раненые.
«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов» — официальный комментарий ЦОС ФСБ России
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. От обстрела погиб человек, ранен 10-летний ребенок, сейчас он доставлен в больницу.
В результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны, на месте работают спасатели. Минометному обстрелу также подверглось село Ломаковка. Повреждены два домовладения, пострадавших нет.
Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.