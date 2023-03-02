В Брянской области три села подверглись нападению диверсионных группировок

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. От обстрела погиб человек, ранен 10-летний ребенок, сейчас он доставлен в больницу.



В результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны, на месте работают спасатели. Минометному обстрелу также подверглось село Ломаковка. Повреждены два домовладения, пострадавших нет.