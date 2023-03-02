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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

В Брянской области три села подверглись нападению диверсионных группировок

2 марта 2023, 10:28
Фото: 1MI
иллюстрация
Ранен 10-летний ребенок, в заложниках люди, повреждены жилые дома.

Издание «Новые Известия» сообщило, ссылаясь на «ТАСС», что в Климовском районе Брянской области оказались под атакой диверсантов два села — Любечане и Сушаны, расположенные недалеко друг от друга. Точное количество диверсантов неизвестно. Сейчас в заложниках около 6 мирных жителей, среди которых фельдшер. Есть погибшие и раненые.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов» — официальный комментарий ЦОС ФСБ России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. От обстрела погиб человек, ранен 10-летний ребенок, сейчас он доставлен в больницу.

В результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны, на месте работают спасатели. Минометному обстрелу также подверглось село Ломаковка. Повреждены два домовладения, пострадавших нет.

Вооруженными силами Российской Федерации ведутся все необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

#Дарья Зыкова#Спецоперация#Военные#Диверсия#Группировка#Пострадал ребенок#Происшествия#Новости#Брянская область
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