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В 2023 году в Омске планируют обновить автобусный парк

2 марта 2023, 02:29
Фото: 1MI
Омск вошел в число 13 городов, в которых обновят автопарк
Транспорт поступит но нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В 2023 году в Омск планируют привезти новые автобусы. Об этом вчера, 1 марта, рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Омск вошел в число 13 городов, в которых в этом году частично обновят парк пассажирского транспорта. Автобусы поступят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«С 2020 года в регионы поступили порядка 1,5 тыс. единиц транспорта. В этом году еще 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск и Курск», — заявил Хуснуллин.

В ноябре прошлого года на улицы Омска вышли 22 новых автобуса «НЕФАЗ».  Общественный транспорт при поддержке областного правительства приобрели в рамках национального проекта «Экология».

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#Евгений Игишев#Автобус#Пассажирский автобус#Правительство#Транспорт#Город#Омск#Марат Хуснуллин
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