В 2023 году в Омске планируют обновить автобусный парк

В 2023 году в Омск планируют привезти новые автобусы. Об этом вчера, 1 марта, рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Омск вошел в число 13 городов, в которых в этом году частично обновят парк пассажирского транспорта. Автобусы поступят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».