В 2023 году в Омске планируют обновить автобусный парк

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В 2023 году в Омск планируют привезти новые автобусы. Об этом вчера, 1 марта, рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Омск вошел в число 13 городов, в которых в этом году частично обновят парк пассажирского транспорта. Автобусы поступят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
«С 2020 года в регионы поступили порядка 1,5 тыс. единиц транспорта. В этом году еще 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск и Курск», — заявил Хуснуллин.
В ноябре прошлого года на улицы Омска вышли 22 новых автобуса «НЕФАЗ». Общественный транспорт при поддержке областного правительства приобрели в рамках национального проекта «Экология».