Ушла из жизни ветеран омской журналистики Людмила Барахтянская

Людмила Сергеевна проживала в Омске последние несколько десятилетий. Она работала в районной газете «Призыв» Омского района, была редактором газеты «Трудовая слава» треста «Строймеханизация-2», являлась ответственным секретарем газеты «Коммерческие вести», а также редактором газеты «Автограф». Отметим, что Людмила Барахтянская автор 6-ти поэтических сборников.