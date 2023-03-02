Ушла из жизни ветеран омской журналистики Людмила Барахтянская

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Союз журналистов Омской области сообщил, что ушла из жизни ветеран омской журналистики Людмила Сергеевна Барахтянская.
«Она из поколения журналистов, о которых написаны строки „трое суток не спать, трое суток шагать…“. О месте и дате прощания мы обязательно сообщим дополнительно», — рассказали ее коллеги.
Людмила Барахтянская родилась в 1946 году в Киргизии. С 1985 года являлась членом Союза журналистов России.
Людмила Сергеевна проживала в Омске последние несколько десятилетий. Она работала в районной газете «Призыв» Омского района, была редактором газеты «Трудовая слава» треста «Строймеханизация-2», являлась ответственным секретарем газеты «Коммерческие вести», а также редактором газеты «Автограф». Отметим, что Людмила Барахтянская автор 6-ти поэтических сборников.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Людмилы Барахтянской.