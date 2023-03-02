Уходил от полицейских на снегоходе. В Омской области задержали браконьера

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:38
В Называевском районе задержали 22-летнего браконьера, охотившегося на косулю без разрешения. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в пресс-службе омской полиции. На молодого человека завели уголовное дело за незаконную охоту.
Местный охотинспектор увидел следы снегохода, когда объезжал угодья в районе деревни Старинки. Проследовав по ним, инспектор обнаружил в снегу мешки с тушами двух косуль, а позже заметил в поле и самого охотника на снегоходе.
Инспектор сообщил полицейским о местоположении подозреваемого, стражи правопорядка выставили пост на въезде в Называевск. Но браконьер решил уйти от ответственности, перескочил на снегоходе через проезжую часть и пытался скрыться. Полицейские задержали нарушителя в своем подворье.
В багажнике снегохода обнаружили туши двух косуль и двух лисиц. Как рассказал задержанный, у него было разрешение на добычу лисиц, однако заметив увязнувших в глубоком снегу косуль, решил их застрелить.
У охотника изъяли мешки с тушами, снегоход «Yamaha» и охотничье ружье 12 калибра. Нерадивому охотнику грозит от трех до пяти лет лишения свободы.