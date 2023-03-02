Уходил от полицейских на снегоходе. В Омской области задержали браконьера

В багажнике снегохода обнаружили туши двух косуль и двух лисиц. Как рассказал задержанный, у него было разрешение на добычу лисиц, однако заметив увязнувших в глубоком снегу косуль, решил их застрелить.



У охотника изъяли мешки с тушами, снегоход «Yamaha» и охотничье ружье 12 калибра. Нерадивому охотнику грозит от трех до пяти лет лишения свободы.