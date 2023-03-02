Ударил 20 раз. В Омске вынесли приговор военному, напавшему на начальника

Известно, что ефрейтор в состоянии опьянения высказал крайнее недовольство действиями заместителя командира батальона, который был его начальником. Чтобы отомстить, мужчина нанес заместителю комбата не менее двадцати ударов кулаками по голове, причинив тяжкий вред здоровью.

