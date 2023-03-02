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Ударил 20 раз. В Омске вынесли приговор военному, напавшему на начальника

2 марта 2023, 04:46
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске осудили ефрейтора, который избил заместителя комбата

Мужчину приговорили к 6 годам колонии.

Омский гарнизонный военный суд вынес приговор ефрейтору Ивану Мартынову, который напал на своего начальника. Как сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда, все произошло в военной части.

Известно, что ефрейтор в состоянии опьянения высказал крайнее недовольство действиями заместителя командира батальона, который был его начальником. Чтобы отомстить, мужчина нанес заместителю комбата не менее двадцати ударов кулаками по голове, причинив тяжкий вред здоровью.

Омский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и приговорили к колонии строгого режима на 6 лет. Вдобавок к этому суд частично удовлетворил гражданский иск заместителя командира батальона, уточнили в суде. 

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил. 

Ранее другого военнослужащего судили в Омске за то, что он вовремя не вернулся из отпуска. Мужчина получил 5 лет условного наказания. 

Не вернулся вовремя из отпуска. В Омске военнослужащего осудили на 5 лет условно
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