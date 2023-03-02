«Творят дикие вещи». Омский врач рассказал, как распознать наркомана

Заведующий региональным токсикоцентром отметил, что, омичей, злоупотребляющих наркотиками, психотропами и алкоголем становится меньше. Несколько лет назад в профильное отделение БСМП №1 поступало каждый месяц до 120 человек в состоянии тяжелого наркотического опьянения, а в первые месяцы 2023 года таких пациентов стало вдвое меньше. В списке самых опасных веществ остаются оксибутират и синтетические наркотики. Психотропные вещества повинны в более чем половине от всех случаев острого отравления.



У людей под воздействием «химии» нарушается сознание. Возможно психомоторное возбуждение, зрительные и слуховые галлюцинации. Человек не понимает, где находится, который сейчас час. Такое состояние может длиться до нескольких дней. Могут начаться судороги с нарушением дыхания, что опасно для жизни. Химическо-солевая зависимость стремительно меняет личность человека уже после 1-2 употреблений. Врачи предостерегают, что употребление наркотиков вызывает расстройства восприятия, двигательные нарушения, гибель клеток печени, истощение сердца и значительное снижение иммунитета.