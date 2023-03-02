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«Творят дикие вещи». Омский врач рассказал, как распознать наркомана

2 марта 2023, 12:55
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский токсиколог дал инструкцию по помощи людям в наркотическом опьянении

«Изрезал жене руки ножом, потому что увидел, как по ним ползают змеи» — обычная история для людей с наркотической зависимостью. Омичам рассказали, что нужно делать, если заметили «странного» человека, или когда в беду попал близкий.

Пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что употребляющих наркотики омичей становится меньше, но они все еще творят дикие вещи. Главный внештатный токсиколог минздрава Омской области Александр Сабаев поделился практическими советами о том, как таким людям можно помочь, и рассказал о «подвигах» людей под действием наркотиков.

«Если на улице вы увидели человека в неадекватном состоянии, который ведет себя странно, тем более если его поведение представляет опасность для него самого или окружающих, позвоните в „скорую помощь“ или в полицию. Когда послушаешь истории пациентов, что с ними происходило, и что они видели вокруг, когда находись „под кайфом“, то волосы дыбом встают. Какой это тяжелый удар по психике! Недавно к нам доставили пациента, который среди дня бегал по оживленному перекрестку. Его задержал патруль. Привозили к нам и доставщика еды, который, приняв дозу, прятался в кустах и „отстреливался“ от воображаемых террористов. Один мужчина представил, что за ним гонятся бандиты, прибежал домой, выворотил чугунную ванную и спрятался под ней. А один парень мне рассказывал, что видел рядом с собой огромных крыс в человеский рост. Несколько лет назад у нас была семейная пара — мужчине под воздействием наркотика привиделось, что по рукам жены ползают змеи, он решил спасти любимую и изрезал ей руки по локоть ножом. Ее госпитализировали в хирургию, а мужа в токсикологию», — поделился Александр Сабаев.

Заведующий региональным токсикоцентром отметил, что, омичей, злоупотребляющих наркотиками, психотропами и алкоголем становится меньше. Несколько лет назад в профильное отделение БСМП №1 поступало каждый месяц до 120 человек в состоянии тяжелого наркотического опьянения, а в первые месяцы 2023 года таких пациентов стало вдвое меньше. В списке самых опасных веществ остаются оксибутират и синтетические наркотики. Психотропные вещества повинны в более чем половине от всех случаев острого отравления.

У людей под воздействием «химии» нарушается сознание. Возможно психомоторное возбуждение, зрительные и слуховые галлюцинации. Человек не понимает, где находится, который сейчас час. Такое состояние может длиться до нескольких дней. Могут начаться судороги с нарушением дыхания, что опасно для жизни. Химическо-солевая зависимость стремительно меняет личность человека уже после 1-2 употреблений. Врачи предостерегают, что употребление наркотиков вызывает расстройства восприятия, двигательные нарушения, гибель клеток печени, истощение сердца и значительное снижение иммунитета.

«Сейчас, помимо лечения пациентов, мы занимаемся анализом данных по характерам отравлений. Наркотики в 21 веке эволюционировали, появились новые разновидности, появились вещества, которые сами по себе не являются наркотиком, но при попадании в организм оказывают наркотический эффект. Это могут быть растворители, продукты кустарного химического синтеза и так далее. Наша исследовательская работа позволит скорректировать и дополнить список запрещенных к свободной продаже, опасных веществ. В ближайшее время мы представим эти данные на заседании областной межведомственной антинаркотической комиссии», — прокомментировал Александр Сабаев.
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#Дарья Зыкова#Омск#Наркотики#Медики#Поведение#Наркотическая зависимость#Психотропные вещества#Минздрав Омской области#Общество#Город#Новости#Омская область#Александр Сабаев
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