Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Стало известно, где в Омске появится новое кладбище

2 марта 2023, 12:07
Фото: 1MI
Иллюстрация
В скором времени в Кировском округе Омска начнут строительство Западного кладбища.

На Левобережье Омска в ближайшее время займутся строительством Западного кладбища. Выяснилось, что новое кладбище появится в границах двух земельных участков на улице 7-я Москаленская с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897. Земля общей площадью 190 тысяч квадратных метров находится в муниципальной собственности.

В ходе очередного заседания «зеленой комиссии», которое состоялось 21 февраля, рассмотрели заявку от омского депстроя. На месте строительства нового кладбища разрешили вырубить 13 кленов, 1200 квадратных метров поросли клена, ивы, тополя.

Земельные участки, в границах которых появится кладбище
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты

При этом взамен на земельных участках впоследствии посадят 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи в живой изгороди, 18,5 тысяч квадратных метров газона и 281 квадратный метр газона за границей земельного участка.

Напомним, что ранее Город55 сообщал о расширении Старо-Северного кладбища. К нему могут прирезать 33 гектара земли.

Мест на омских кладбищах хватит на 2 года
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Кладбище#Зеленая комиссия#Снос деревьев#Департамент строительства#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
В Омске территорию бывшей обувной фабрики «Луч» отдадут под высотную застройку
Сегодня, 09:07
Получилось покинуть. Омская область заняла 4-е место в стране по миграционной убыли
Сегодня, 11:52
Темури Латария увеличил уставной капитал своей «Надежды» в 8 тысяч раз
Сегодня, 06:12
В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании
Сегодня, 05:04
Теперь наоборот. В Омске после очередной сходки задержали «редановцев»
Сегодня, 11:07
Жестоко убившие семью омские подростки из Юьевки получили 13 лет на двоих
Сегодня, 09:32