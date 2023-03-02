Стало известно, где в Омске появится новое кладбище

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
На Левобережье Омска в ближайшее время займутся строительством Западного кладбища. Выяснилось, что новое кладбище появится в границах двух земельных участков на улице 7-я Москаленская с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897. Земля общей площадью 190 тысяч квадратных метров находится в муниципальной собственности.
В ходе очередного заседания «зеленой комиссии», которое состоялось 21 февраля, рассмотрели заявку от омского депстроя. На месте строительства нового кладбища разрешили вырубить 13 кленов, 1200 квадратных метров поросли клена, ивы, тополя.
При этом взамен на земельных участках впоследствии посадят 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи в живой изгороди, 18,5 тысяч квадратных метров газона и 281 квадратный метр газона за границей земельного участка.
Напомним, что ранее Город55 сообщал о расширении Старо-Северного кладбища. К нему могут прирезать 33 гектара земли.