Стало известно, где в Омске появится новое кладбище

На Левобережье Омска в ближайшее время займутся строительством Западного кладбища. Выяснилось, что новое кладбище появится в границах двух земельных участков на улице 7-я Москаленская с кадастровыми номерами 55:36:190 201:2896 и 55:36:190 201:2897. Земля общей площадью 190 тысяч квадратных метров находится в муниципальной собственности.