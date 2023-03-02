Россия развозит свои энергетические ресурсы по всей планете на "секретных" танкерах, невзирая на санкции, введенные Соединенными Штатами, пишут корреспонденты Pravda.Ru. В "таинственном флоте" насчитывается 600 кораблей, а это – 10 процентов от общемировой численности крупных танкеров, подчеркивает журналист. Горовиц выразила глубокую уверенность в том, что останавливать сделки с партнерами Москва в ближайшее время не намерена.