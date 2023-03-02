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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

СМИ: Россия транспортирует нефть по всему миру благодаря "таинственному флоту"

Сегодня, 09:55
Российская Федерация по-прежнему обеспечивает поставки сырой нефти в другие государства. При этом она прибегает к "таинственному флоту", сообщает обозреватель телеканала CNN Джулия Горовиц.

Россия развозит свои энергетические ресурсы по всей планете на "секретных" танкерах, невзирая на санкции, введенные Соединенными Штатами, пишут корреспонденты Pravda.Ru. В "таинственном флоте" насчитывается 600 кораблей, а это – 10 процентов от общемировой численности крупных танкеров, подчеркивает журналист. Горовиц выразила глубокую уверенность в том, что останавливать сделки с партнерами Москва в ближайшее время не намерена.

По словам обозревателя, на Западе даже не догадываются, кому принадлежат корабли с российской нефтью, и кто ими управляет.

"По мере ужесточения санкций к "таинственному флоту" присоединяются все больше судов, готовых обеспечить экспорт", — отметила Горовиц.

Напомним, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс ранее выступил с заявлением, в котором указал на провалившуюся санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы.

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