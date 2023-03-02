Школьникам Омского района показали спортивные перспективы

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Накануне делегации муниципальных районов Омской области посетили Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, где главы провели рабочую встречу с ректором вуза Олегом Шалаевым и обсудили дальнейшее сотрудничество и укрепление дружеских связей.
«После рабочей встречи состоялась экскурсия по территории вуза и главному корпусу. Побывал в музее спортивной славы СибГУФК, где представлено множество ценных и редких экспонатов: медалей, кубков, спортивного инвентаря», — поделился впечатлениями глава Омского района Геннадий Долматов.
Сельским школьникам показали гимнастические и игровые спортзалы, учебные аудитории, библиотеку. Большой интерес у будущих абитуриентов вызвали экспонаты музея, среди которых эксклюзивно представлены личные вещи выдающихся омских спортсменов.
Также ребята посетили открытый и закрытый бассейны СОК «Альбатрос», где встретились со спортсменами и посмотрели на тренировочный процесс. Затем школьники увидели легкоатлетический манеж, где их познакомили с достижениями современной спортивной науки и специализированным оборудованием.
Визит продолжился на территории Омского велотрека — делегации побывали на матче гандбольной команды «Скиф», в состав которой входят студенты и выпускники СибГУФК.