Школьникам Омского района показали спортивные перспективы

Также ребята посетили открытый и закрытый бассейны СОК «Альбатрос», где встретились со спортсменами и посмотрели на тренировочный процесс. Затем школьники увидели легкоатлетический манеж, где их познакомили с достижениями современной спортивной науки и специализированным оборудованием.