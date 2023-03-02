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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Школьникам Омского района показали спортивные перспективы

2 марта 2023, 12:22
Фото: vk.com/dolmatov_72
Глава района Геннадий Долматов побывал на рабочей встрече с ректором СибГУФК Олегом Шалаевым, а затем вместе с будущими абитуриентами побывал на экскурсии по локациям одного из ведущих спортивных вузов страны.

Накануне делегации муниципальных районов Омской области посетили Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, где главы провели рабочую встречу с ректором вуза Олегом Шалаевым и обсудили дальнейшее сотрудничество и укрепление дружеских связей.

«После рабочей встречи состоялась экскурсия по территории вуза и главному корпусу. Побывал в музее спортивной славы СибГУФК, где представлено множество ценных и редких экспонатов: медалей, кубков, спортивного инвентаря», — поделился впечатлениями глава Омского района Геннадий Долматов.
Фото: vk.com/dolmatov_72

Сельским школьникам показали гимнастические и игровые спортзалы, учебные аудитории, библиотеку. Большой интерес у будущих абитуриентов вызвали экспонаты музея, среди которых эксклюзивно представлены личные вещи выдающихся омских спортсменов.

Фото: vk.com/dolmatov_72

Также ребята посетили открытый и закрытый бассейны СОК «Альбатрос», где встретились со спортсменами и посмотрели на тренировочный процесс. Затем школьники увидели легкоатлетический манеж, где их познакомили с достижениями современной спортивной науки и специализированным оборудованием.

Визит продолжился на территории Омского велотрека — делегации побывали на матче гандбольной команды «Скиф», в состав которой входят студенты и выпускники СибГУФК.

#Омск#Дети#Общество#Омская область#Омский район#Важное
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