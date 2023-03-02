Российским пенсионерам назвали способы экономии при совершении покупок

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Как отметили в банках, специальные льготные программы позволяют пенсионерам не только вернуть часть потраченных средств, но и учат эффективно пользоваться банковскими картами. Об этом пишет eg.ru.
Многие торговые сети также не остаются в стороне и вводят для пенсионеров льготные условия, проводят акции, которые позволяют существенно экономить. «Пятёрочка» даже определила специальные дни недели, когда пенсионеры могут получить скидку по пенсионному удостоверению. А если пенсионер расплатится за покупку с помощью карты «Мир», то и скидка станет выше.
Введение программ лояльности для социальных категорий граждан со стороны коммерческих организаций, банков, а также супермаркетов говорит о растущем уровне гражданской ответственности.
Сегодня экономия стала решающим фактором выбора магазина, поэтому наша торговая сеть всегда готова предложить дополнительную скидку наиболее незащищенным слоям населения. Об этом рассказала директор департамента управления программами лояльности и монетизацией клиента торговой сети «Пятёрочка» Алена Семичастнова.
«Мы хотим, чтобы пожилые люди могли еще больше экономить на повседневных тратах, и надеемся, что новая акция поможет сократить расходы в наиболее востребованной категории — продукты питания», — добавила директор по развитию клиентских сервисов платежной системы «Мир» Елена Лазарева.