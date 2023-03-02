Российским пенсионерам назвали способы экономии при совершении покупок

Многие торговые сети также не остаются в стороне и вводят для пенсионеров льготные условия, проводят акции, которые позволяют существенно экономить. «Пятёрочка» даже определила специальные дни недели, когда пенсионеры могут получить скидку по пенсионному удостоверению. А если пенсионер расплатится за покупку с помощью карты «Мир», то и скидка станет выше.