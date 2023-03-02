«Работаем дальше»: игрок омского «Авангарда» Береглазов оценил первый промах в дерби

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Защитник омского «Авангарда» Алексей Береглазов, который стал автором первой шайбы в сибирском дерби, прокомментировал проигрыш новосибирской «Сибири» в овертайме.
«Конечно, такой результат сегодня не устраивает, но такая тяжелая игра. Соперник хорошо играл, у нас были ошибки. К сожалению, не удалось сохранить победный счет, да и в овертайме немного не доработали. Ничего страшного — впереди следующая игра», – считает Береглазов.
По словам защитника, команда сегодня отработала хорошо, но удача была на стороне сильнейшего.
«Первая игра в плей-офф, естественно, был мандраж, но в целом, как я считаю, ребята старались работать очень хорошо, – больше бросать, закрывать вратаря: все было не плохо. «Сибирь» выиграла, удача сегодня, как говориться, на стороне сильнейшего. Нам винить некого, ничего страшного не произошло – работаем дальше», – уверен хоккеист.
Напомним, 2 марта, омский «Авангард» и новосибирская «Сибирь» сошлись на льду G-Drive Арены в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции. Победу в овертайме со счетом 2:1 праздновали гости.