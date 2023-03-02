Программа подготовки кадров Омского НПЗ получила федеральную награду

Напомним, комплексная профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» действует в Омске с 2014 года и включает в себя множество проектов на всех уровнях образования. Она позволяет формировать и подготавливать кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли еще со школьной скамьи. Благодаря цифровым технологиям в проектах предприятия могут участвовать все омские школьники. Кроме того, на базе Омского технического университета работает базовая кафедра «Газпром нефти». Предприятие с каждым годом расширяет программу подготовки кадров, а также налаживает контакт между школьниками, студентами, преподавателями и экспертами. Все это направлено на развитие у молодежи необходимых в отрасли знаний и компетенций, а впоследствии — создание в регионе пула высококлассных специалистов.