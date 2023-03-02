Программа подготовки кадров Омского НПЗ получила федеральную награду

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Омский нефтеперерабатывающий завод принял участие во всероссийской премии HR IMPACT, где представил экспертам обновленную программу подготовки кадров «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ». Программу отметили в номинации «Лучший проект взаимодействия со школьниками, студентами, выпускниками».
«Мы помогаем ребятам выбрать будущую специальность, пройти профессиональное обучение и начать карьеру на одном из самых современных производств страны. Наша программа подготовки кадров „Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ“ повышает конкурентоспособность предприятия и содействует социально-экономическому развитию региона. Приятно, что ее отметили на федеральном уровне», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Напомним, комплексная профориентационная программа «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ» действует в Омске с 2014 года и включает в себя множество проектов на всех уровнях образования. Она позволяет формировать и подготавливать кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли еще со школьной скамьи. Благодаря цифровым технологиям в проектах предприятия могут участвовать все омские школьники. Кроме того, на базе Омского технического университета работает базовая кафедра «Газпром нефти». Предприятие с каждым годом расширяет программу подготовки кадров, а также налаживает контакт между школьниками, студентами, преподавателями и экспертами. Все это направлено на развитие у молодежи необходимых в отрасли знаний и компетенций, а впоследствии — создание в регионе пула высококлассных специалистов.