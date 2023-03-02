Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Попова: Американские биолаборатории грозят распространением неизвестных патогенов

Сегодня, 09:57
Опыты и исследования, проводимые биологическими лабораториями Соединенных Штатов, несут в себе серьезную угрозу распространения неизвестных науке усиленных патогенов. Об этом проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава профильного ведомства предупредила о том, что речь идет о фактически "не имеющих границ" инфекциях, для которых будет характерно весьма стремительное распространение, пишет Pravda.Ru.

Попова поражена публикациями в прессе, авторы которых без стеснений признаются, что тщательно изучают патогены с целью существенного усиления их свойств. Глава Роспотребнадзора выразила мнение о том, что таким образом нарушается конвенция.

По словам Поповой, в разных государствах мира работают в настоящее время примерно 400 контролируемых Вашингтоном биолабораторий. В случае утечки неизвестных усиленных патогенов из одной из них все современное человечество столкнется с серьезной угрозой, резюмировала руководитель Роспотребнадзора.



Подпишитесь
В Омске территорию бывшей обувной фабрики «Луч» отдадут под высотную застройку
Сегодня, 09:07
Получилось покинуть. Омская область заняла 4-е место в стране по миграционной убыли
Сегодня, 11:52
Темури Латария увеличил уставной капитал своей «Надежды» в 8 тысяч раз
Сегодня, 06:12
В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании
Сегодня, 05:04
Теперь наоборот. В Омске после очередной сходки задержали «редановцев»
Сегодня, 11:07
Жестоко убившие семью омские подростки из Юьевки получили 13 лет на двоих
Сегодня, 09:32