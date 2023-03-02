Попова: Американские биолаборатории грозят распространением неизвестных патогенов

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Глава профильного ведомства предупредила о том, что речь идет о фактически "не имеющих границ" инфекциях, для которых будет характерно весьма стремительное распространение, пишет Pravda.Ru.
Попова поражена публикациями в прессе, авторы которых без стеснений признаются, что тщательно изучают патогены с целью существенного усиления их свойств. Глава Роспотребнадзора выразила мнение о том, что таким образом нарушается конвенция.
По словам Поповой, в разных государствах мира работают в настоящее время примерно 400 контролируемых Вашингтоном биолабораторий. В случае утечки неизвестных усиленных патогенов из одной из них все современное человечество столкнется с серьезной угрозой, резюмировала руководитель Роспотребнадзора.