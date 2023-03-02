Попова: Американские биолаборатории грозят распространением неизвестных патогенов

По словам Поповой, в разных государствах мира работают в настоящее время примерно 400 контролируемых Вашингтоном биолабораторий. В случае утечки неизвестных усиленных патогенов из одной из них все современное человечество столкнется с серьезной угрозой, резюмировала руководитель Роспотребнадзора.