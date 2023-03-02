Получилось покинуть. Омская область заняла 4-е место в стране по миграционной убыли

Миграционная убыль — 9 694. Исходя из этого, Омская область заняла 4 место в России по миграционной убыли, а также оказалась на 2 месте в Сибири по оттоку населения. Иркутская область возглавила этот список с оттоком населения в 10 489 человек. Также не лучшая ситуация в Белгородской области, где выехало 11 965 человек и в Приморском крае — 10 558 человек.