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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Получилось покинуть. Омская область заняла 4-е место в стране по миграционной убыли

2 марта 2023, 11:52
Фото: Город55

Омская область оказалась на 4-м месте в России по миграционной убыли

В Сибири Омская область оказалась на 2 месте по оттоку населения.

По данным Росстата из омской области в 2022 году выехали 48 893 человека. Отметим, что в статистику попадают люди, которые переехали в другую страну или сменили регион, а также тех, кто решил покинуть шумный город и перебраться в село, ну или наоборот.

По данным за январь — декабрь 2022 года в регион прибыло 39 199 человек. По итогу количество выбывших из Омской области снова стало больше, чем прибывших.

Миграционная убыль — 9 694. Исходя из этого, Омская область заняла 4 место в России по миграционной убыли, а также оказалась на 2 месте в Сибири по оттоку населения. Иркутская область возглавила этот список с оттоком населения в 10 489 человек. Также не лучшая ситуация в Белгородской области, где выехало 11 965 человек и в Приморском крае — 10 558 человек.

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#Ксения Карагодина#Миграция#Общество#Город#Происшествия#Население#Новости#Омск#Омская область#Россия
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