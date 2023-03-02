Получилось покинуть. Омская область заняла 4-е место в стране по миграционной убыли

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
По данным Росстата из омской области в 2022 году выехали 48 893 человека. Отметим, что в статистику попадают люди, которые переехали в другую страну или сменили регион, а также тех, кто решил покинуть шумный город и перебраться в село, ну или наоборот.
По данным за январь — декабрь 2022 года в регион прибыло 39 199 человек. По итогу количество выбывших из Омской области снова стало больше, чем прибывших.
Миграционная убыль — 9 694. Исходя из этого, Омская область заняла 4 место в России по миграционной убыли, а также оказалась на 2 месте в Сибири по оттоку населения. Иркутская область возглавила этот список с оттоком населения в 10 489 человек. Также не лучшая ситуация в Белгородской области, где выехало 11 965 человек и в Приморском крае — 10 558 человек.