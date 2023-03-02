Почти как метрополитен. Омичам предложили объезжать пробки по железной дороге

От станции Карбышево-1 и остановочного пункта 2883 км у мкн Входного до ЖД вокзала и обратно курсируют в разные дни от 4 до 6 поездов с утра и вечером, еще 2 идут в обед каждый день. В пятницу и выходные курсируют дополнительные электрички. Интервал отправления в черте города составляет от 20 до 60 минут.