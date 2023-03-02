Почти как метрополитен. Омичам предложили объезжать пробки по железной дороге

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги напомнила омичам, что в некоторые части города проще будет добраться на электричке. Например, в район ЖД вокзала из мкр Входного или Старого Кировска.
Движение по Ленинградскому мосту будет ограничено до лета 2024 года, и для сохранения мобильности омичам предложили пользоваться услугами компании «Омск-пригород».
От станции Карбышево-1 и остановочного пункта 2883 км у мкн Входного до ЖД вокзала и обратно курсируют в разные дни от 4 до 6 поездов с утра и вечером, еще 2 идут в обед каждый день. В пятницу и выходные курсируют дополнительные электрички. Интервал отправления в черте города составляет от 20 до 60 минут.
Отметим, что в час-пик на Ленинградском мосту можно простоять в пробке все 80 минут. Редакция Города55 убедилась в этом на собственном опыте.