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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Почти как метрополитен. Омичам предложили объезжать пробки по железной дороге

2 марта 2023, 12:07
Фото: Город55
вечерняя пробка перед Ленинградским мостом

Омичам напомнили о существовании электричек в связи с пробками на Ленинградском мосту

Без пробок. От железнодорожного вокзала будет быстрее добраться в Старый Кировск на пригородной электричке.

Пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги напомнила омичам, что в некоторые части города проще будет добраться на электричке. Например, в район ЖД вокзала из мкр Входного или Старого Кировска.

Движение по Ленинградскому мосту будет ограничено до лета 2024 года, и для сохранения мобильности омичам предложили пользоваться услугами компании «Омск-пригород».

От станции Карбышево-1 и остановочного пункта 2883 км у мкн Входного до ЖД вокзала и обратно курсируют в разные дни от 4 до 6 поездов с утра и вечером, еще 2 идут в обед каждый день. В пятницу и выходные курсируют дополнительные электрички. Интервал отправления в черте города составляет от 20 до 60 минут.

Отметим, что в час-пик на Ленинградском мосту можно простоять в пробке все 80 минут. Редакция Города55 убедилась в этом на собственном опыте.

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#Дарья Зыкова#Пробки#Ремонт моста#Ленинградский мост#Общественный транспорт#Электрички#Омск-пригород#Железная дорога#Общество#Город#Дороги#Новости#Омск
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