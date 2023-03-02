От омичей пришло 415 заявок на компенсацию расходов за переход на газовое отопление

С начала этого года от жителей Омска поступило в администрации округов 415 заявок на участие в федеральном проекте «Чистый воздух» в рамках нацпроекта "Экология", по которому предоставляется компенсация расходов за переход с печного отопления на газовое. Проект рассчитан до 2024 года и призван улучшить экологию промышленных городов.



Жители частного сектора могут получить до 212 тыс. рублей компенсации на расходы по строительству газопровода в границах земельного участка и установку газового оборудования. На 2023 год предусмотрено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов в Омске, в прошлом году компенсацию получили собственники 94 домовладений.



По условиям компенсации, жилье должно быть индивидуальной или блокированной застройки. Переход на газовое отопление должен быть закончен не ранее 2022 года. Выдается компенсация один раз. Принимают заявки специалисты окружных администраций города. Для рассмотрения заявки необходимо собрать следующий пакет документов: