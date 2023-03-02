От омичей пришло 415 заявок на компенсацию расходов за переход на газовое отопление

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
С начала этого года от жителей Омска поступило в администрации округов 415 заявок на участие в федеральном проекте «Чистый воздух» в рамках нацпроекта "Экология", по которому предоставляется компенсация расходов за переход с печного отопления на газовое. Проект рассчитан до 2024 года и призван улучшить экологию промышленных городов.
Жители частного сектора могут получить до 212 тыс. рублей компенсации на расходы по строительству газопровода в границах земельного участка и установку газового оборудования. На 2023 год предусмотрено 500 млн рублей на газификацию 2354 домов в Омске, в прошлом году компенсацию получили собственники 94 домовладений.
По условиям компенсации, жилье должно быть индивидуальной или блокированной застройки. Переход на газовое отопление должен быть закончен не ранее 2022 года. Выдается компенсация один раз. Принимают заявки специалисты окружных администраций города. Для рассмотрения заявки необходимо собрать следующий пакет документов:
1) заявление;
2) паспорт собственника;
3) документы, подтверждающие право собственности на жилой дом;
4) документы, подтверждающие перевод жилого дома с печного отопления на газовое и понесенные собственником расходы — товарные чеки, договоры и акты выполненных работ;
5) договор поставки природного газа;
6) договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения;
7) реквизиты банковского счета собственника для зачисления средств компенсации;
8) ИНН.
«Компенсация затрат на газификацию по федеральному проекту „Чистый воздух“ производится после того, как работы по факту выполнены и домовладение подключено к газу. Однако, мы рекомендуем гражданам прийти в окружную администрацию на консультацию еще до того, как начались работы по газификации. Наши специалисты подскажут, можете ли вы претендовать на участие в программе „Чистый воздух“, какие документы надо собрать», — посоветовал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Ленинского административного округа Александр Шнипко.
«Мы затратили на газификацию 145 тысяч рублей, и нам государство компенсирует 124 тысячи. К сожалению, мы заказывали некоторые работы „по знакомству“ и не получили чеки на 21 тысячу. Поэтому рекомендую всем оформлять все работы официально, подписывать договоры и получать чеки», — поделилась опытом жительница Ленинского округа.
В федеральный проект «Чистый воздух» включены 12 промышленных городов. В рамках проекта заменяют городской транспорт, работающий на бензине и дизеле, модернизируют предприятия и компенсируют газификацию.