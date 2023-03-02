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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Опять платить. Омичам рассказали о новых строчках в квитанциях за воду

2 марта 2023, 09:18
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский водоканал добавил новые строчки в квитанции для населения

Выяснилось, что общедомовые приборы учета воды нужно было устанавливать на деньги собственников.

Пресс-служба омского Росводоканала сообщила, что новые строки в квитанциях за холодную воду — это плата за общедомовые приборы учета воды и их техническое обслуживание.

До 1 июля 2012 года собственники многоквартирных домов должны были установить общие приборы учета — ОДПУ. В тех домах, где жильцы не установили их сами, приборы установил водоканал за свой счет. Теперь поставщик воды выставил в квитанции расходы на приобретение и установку счетчиков. Рассчитывались платежи согласно площади квартир.

Омский водоканал попросил абонентов своевременно оплачивать воду, а также не забывать компенсировать мероприятия по установке и поверке общедомовых приборов учета. Затраты на поверку приходят разовым платежом и также рассчитываются на каждую квартиру в зависимости от площади.

Напомним, сегодня омичи пожаловались Городу55 на бездействие сотрудников «ОмскВодоканала» в отношении аварий. В компании пояснили по поводу общих счетчиков, что если повреждение произошло до границы дома, то расход воды в квитанциях не отразится.

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#Дарья Зыкова#Деньги#Квитанции ЖКХ#Счетчики#Общедомовые приборы учета#Водоснабжение#Росводоканал#Общество#Новости#Омск#Омская область
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