Опять платить. Омичам рассказали о новых строчках в квитанциях за воду

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Пресс-служба омского Росводоканала сообщила, что новые строки в квитанциях за холодную воду — это плата за общедомовые приборы учета воды и их техническое обслуживание.
До 1 июля 2012 года собственники многоквартирных домов должны были установить общие приборы учета — ОДПУ. В тех домах, где жильцы не установили их сами, приборы установил водоканал за свой счет. Теперь поставщик воды выставил в квитанции расходы на приобретение и установку счетчиков. Рассчитывались платежи согласно площади квартир.
Омский водоканал попросил абонентов своевременно оплачивать воду, а также не забывать компенсировать мероприятия по установке и поверке общедомовых приборов учета. Затраты на поверку приходят разовым платежом и также рассчитываются на каждую квартиру в зависимости от площади.
Напомним, сегодня омичи пожаловались Городу55 на бездействие сотрудников «ОмскВодоканала» в отношении аварий. В компании пояснили по поводу общих счетчиков, что если повреждение произошло до границы дома, то расход воды в квитанциях не отразится.