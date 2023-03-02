Опять платить. Омичам рассказали о новых строчках в квитанциях за воду

До 1 июля 2012 года собственники многоквартирных домов должны были установить общие приборы учета — ОДПУ. В тех домах, где жильцы не установили их сами, приборы установил водоканал за свой счет. Теперь поставщик воды выставил в квитанции расходы на приобретение и установку счетчиков. Рассчитывались платежи согласно площади квартир.