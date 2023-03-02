Омский «Авангард» вошел в сибирское дерби с поражения в овертайме

Второй отрезок начался в том же быстром, а местами ураганном темпе, однако до забитых шайб все никак не доходило. Хотя местами было жарко и у ворот Василия Демченко, и у Антона Красоткина. У последнего и вовсе временами начинался неистовый штурм. На 14-й минуте хоккеисты потолкались у ворот Демченко, и продолжили выяснять отношения во время рекламной паузы, на словах.