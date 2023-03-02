Омский «Авангард» вошел в сибирское дерби с поражения в овертайме

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Сегодня в Омске на льду G-Drive Арена прошел первый матч плей плей-офф Кубка Гагарина, где местный «Авангард» принимал новосибирскую «Сибирь».
На старте обе команды побежали вперед на приличных скоростях. Омичи дважды были близки, чтобы открыть счет, буквально в нескольких миллиметрах. Трибуны ахнули, но не судьба. Вообще с первых секунд Арена ревела и гудела, такого тут ещё не видели и не слышали.
«Сибирь» огрызалась, местами дерзко, но не шибко. На на 8-й минуте гости остались в меньшинстве за грубость, но реализовать лишнего у омичей не срослось. После пошли традиционные «качели», - туда, сюда, но без голов. В целом омичи смотрелись острее и быстрее, новосибирцы же все больше оборонялись.
За 3 с небольшим до окончания этого отрезка «ястребы» выпустили на лед лишнего и остались в меньшинстве. Выстояли и еще дважды были близки к открытию счета.
Второй отрезок начался в том же быстром, а местами ураганном темпе, однако до забитых шайб все никак не доходило. Хотя местами было жарко и у ворот Василия Демченко, и у Антона Красоткина. У последнего и вовсе временами начинался неистовый штурм. На 14-й минуте хоккеисты потолкались у ворот Демченко, и продолжили выяснять отношения во время рекламной паузы, на словах.
Далее омичи продолжили штурм и не унимались до последних секунд второго периода, но забить не сумели. Отметим, что этот отрезок команды отыграли строго дисциплинированно, - без удалений.
В третьей двадцатиминутке «Авангард» продолжил давить, жёстко, напористо и даже дерзко. Ближе к экватору периода разыгралась и «Сибирь», но на табло упорно висело 0:0. Это счёт перекочевал и во вторую половину этого отрезка игры. За 6 минут до финальной сирены «ястребы» вновь пошли на штурм, и когда на табло оставалось 2:51 он увенчался успехом.
Первый гол в сибирском дербиина счету Алексея Береглазова. «Сибирь» взяла тайм-аут, сняла вратаря и отыгралась через 73 секунды. Шайба на счету нападающего Александра Шарова.
Оставшееся время прошло без неожиданностей и команды перекочевали в овертайм, который пройдет в формате 5 на 5 до первой забитой шайбы, и по регламенту КХЛ количество этих дополнительных периодов не ограничено.
Четвертый полноценный тайм команды начали с осторожностью, - не рвали и не метали. Через 2 с небольшим минуты Авангард остался в меньшинстве, - в штрафной бокс уехал Рид Буше. Через минуту большинства удалилась и Сибирь, стараниями Тейлора Бека. Без голов. Но на 11:15 Сибирь все же забила.