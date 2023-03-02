Объемы выпуска сырой нефти в России достигли досанкционных показателей

Эксперт объяснил, что российская сторона сейчас имеет возможность торговать нефтепродуктами только через Пекин и Нью-Дели. Стоит отметить, что Китай и Индию выступают одними из самых крупных переработчиков нефти на мировом рынке, поэтому им удобнее закупать российскую нефть для переработки и продавать готовый продукт третьим странам. Сейчас российская нефтедобывающая отрасль старается увеличить экспорт нефти, чтобы компенсировать просадку в поставках нефтепродуктов.