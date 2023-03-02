Объемы выпуска сырой нефти в России достигли досанкционных показателей

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Собеседник издания уточнил, что речь идет о сырой нефти, а экспорт нефтепродуктов, напротив, стал менее активным. Об этом сообщает pravda.ru.
Эксперт объяснил, что российская сторона сейчас имеет возможность торговать нефтепродуктами только через Пекин и Нью-Дели. Стоит отметить, что Китай и Индию выступают одними из самых крупных переработчиков нефти на мировом рынке, поэтому им удобнее закупать российскую нефть для переработки и продавать готовый продукт третьим странам. Сейчас российская нефтедобывающая отрасль старается увеличить экспорт нефти, чтобы компенсировать просадку в поставках нефтепродуктов.
Демидов подчеркнул, что с прошлого месяца серьезно упали пошлины на торговлю сырой нефтью, поэтому корпорации сейчас больше заинтересованы продажей нефти, а не готовых нефтепродуктов.
Эксперт прокомментировал и сокращения российской стороной добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, вызвавшее большую тревогу Запада. Демидов считает, что снижение добычи нефти поможет поддержать цены на черное золото в стране, а также даст сигнал странам, которые ввели потолок цен. Кроме того, уменьшение объемов добычи сподвигнет поставщиков добиваться отмены дисконта на российскую нефть.