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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Объемы выпуска сырой нефти в России достигли досанкционных показателей

Сегодня, 12:33
Россия смогла добиться возвращения объемов производства сырой нефти к досанкционным показателям. По словам аналитика, международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, успеха удалось добиться благодаря увеличению экспорта в страны-переработчики – Китай и Индию – потоков нефти.

Собеседник издания уточнил, что речь идет о сырой нефти, а экспорт нефтепродуктов, напротив, стал менее активным. Об этом сообщает pravda.ru.

Эксперт объяснил, что российская сторона сейчас имеет возможность торговать нефтепродуктами только через Пекин и Нью-Дели. Стоит отметить, что Китай и Индию выступают одними из самых крупных переработчиков нефти на мировом рынке, поэтому им удобнее закупать российскую нефть для переработки и продавать готовый продукт третьим странам. Сейчас российская нефтедобывающая отрасль старается увеличить экспорт нефти, чтобы компенсировать просадку в поставках нефтепродуктов.

Демидов подчеркнул, что с прошлого месяца серьезно упали пошлины на торговлю сырой нефтью, поэтому корпорации сейчас больше заинтересованы продажей нефти, а не готовых нефтепродуктов.

Эксперт прокомментировал и сокращения российской стороной добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, вызвавшее большую тревогу Запада. Демидов считает, что снижение добычи нефти поможет поддержать цены на черное золото в стране, а также даст сигнал странам, которые ввели потолок цен. Кроме того, уменьшение объемов добычи сподвигнет поставщиков добиваться отмены дисконта на российскую нефть.

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