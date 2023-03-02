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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:13

Объем инвестиций в проекты омской ОЭЗ «Авангард» удвоился за два года

2 марта 2023, 07:09
Фото: 1MI
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В 2023 году в особой экономической зоне «Авангард» появятся два новых резидента.

За два года существования особой экономической зоны «Авангард» в Омске удвоился расчетный объем инвестиций по реализуемым проектам. Как стало известно Городу55, на сегодняшний день совокупный объем инвестиций оценивают на уровне более 45 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали о количестве резидентов ОЭЗ и размере субсидий, которые предоставляют для возмещения затрат. В 2023 году на эти цели выделяют более 10 миллионов рублей.

Помощник первого вице-губернатора Омской области Дмитрия Ушакова Наталья Ботвина уточнила, что все проекты особой зоны — наукоемкие и высокотехнологичные, поэтому на их реализацию требуется время. Не обошлось и без уникальных инициатив. Так, с нуля создадут завод по производству графитированных электродов.

«Это значительно усилит промышленный потенциал не только региона, но и страны. Объемы позволят существенно снизить зависимость российской металлургии от импорта», — рассказала Наталья Ботвина.

Кроме того, в этом году увеличится число резидентов. В планах — заключение двух новых соглашений.

В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании
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#Юлия Истомина#Экономика#Инвестиции#Проект#Завод#Общество#Новости#Омская область#Омск#Дмитрий Ушаков#Эксклюзивы
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