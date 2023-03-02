Объем инвестиций в проекты омской ОЭЗ «Авангард» удвоился за два года

Помощник первого вице-губернатора Омской области Дмитрия Ушакова Наталья Ботвина уточнила, что все проекты особой зоны — наукоемкие и высокотехнологичные, поэтому на их реализацию требуется время. Не обошлось и без уникальных инициатив. Так, с нуля создадут завод по производству графитированных электродов.