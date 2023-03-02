Объем инвестиций в проекты омской ОЭЗ «Авангард» удвоился за два года

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:13
За два года существования особой экономической зоны «Авангард» в Омске удвоился расчетный объем инвестиций по реализуемым проектам. Как стало известно Городу55, на сегодняшний день совокупный объем инвестиций оценивают на уровне более 45 миллиардов рублей.
Ранее мы сообщали о количестве резидентов ОЭЗ и размере субсидий, которые предоставляют для возмещения затрат. В 2023 году на эти цели выделяют более 10 миллионов рублей.
Помощник первого вице-губернатора Омской области Дмитрия Ушакова Наталья Ботвина уточнила, что все проекты особой зоны — наукоемкие и высокотехнологичные, поэтому на их реализацию требуется время. Не обошлось и без уникальных инициатив. Так, с нуля создадут завод по производству графитированных электродов.
«Это значительно усилит промышленный потенциал не только региона, но и страны. Объемы позволят существенно снизить зависимость российской металлургии от импорта», — рассказала Наталья Ботвина.
Кроме того, в этом году увеличится число резидентов. В планах — заключение двух новых соглашений.