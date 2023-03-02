На Алтае в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека

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Published Сегодня, 09:53
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В Алтайском крае на 267-м километре федеральной трассы А-322 произошла авария — междугородний автобус, следовавший по маршруту из Новосибирска в Семей, столкнулся с грузовиком, сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Рубцовского района.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, на место ДТП выехали 34 человека и 16 единиц техники, из них 10 человек и четыре единицы техники направило МЧС России.
Жертвами ДТП стали два человека, пять человек пострадало, как сообщили в правоохранительных органах. Три человека госпитализированы, все они — пассажиры автобуса.