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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Квартиры в московских новостройках стали меньше

Сегодня, 12:31
За последние пять лет площадь квартир и апартаментов в недорогих новостройках столицы сократилась примерно на четверть. При этом, сильнее всего уменьшился объем жилого пространства в наиболее доступных новостройках — эконом- и комфорт-класса.

По мнению экспертов, в таких домах средняя площадь отдельного помещения в продаже сократилась за пять лет с 56,4 до 43,3 квадратных метров (- 23 процента), пишут «Известия».

Уменьшается и площадь квартир премиум-сегмента. Одновременно с этим средняя площадь элитных квартир на рынке столичных новостроек, вопреки ожиданиям, остается неизменной. По словам специалиста девелопмента недвижимости Дмитрия Голева, на размер средней площади новостроек премиум-класса повлияло изменение структуры предложения.

В частности, как пояснил он, многие девелоперы в последнее время предлагают проекты, фактически относящиеся к бизнес-классу, при этом планировки и размеры помещений в них не всегда соответствуют требованиям премиума: в квартирах не предусмотрены большие гардеробные, просторные кухни-гостиные и другие помещения. Поэтому средняя площадь в премиальных новостройках сократилась, подчеркнул эксперт.

Уточняется, что на фоне сокращения жилых площадей в Москве площадь квартир в новостройках Новой Москвы практически не изменилась. Таким образом, ТиНАО стали альтернативой для семей, не желающих экономить на размере своего жилья.

#Общество
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