Квартиры в московских новостройках стали меньше

В частности, как пояснил он, многие девелоперы в последнее время предлагают проекты, фактически относящиеся к бизнес-классу, при этом планировки и размеры помещений в них не всегда соответствуют требованиям премиума: в квартирах не предусмотрены большие гардеробные, просторные кухни-гостиные и другие помещения. Поэтому средняя площадь в премиальных новостройках сократилась, подчеркнул эксперт.