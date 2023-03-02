Квартиры в московских новостройках стали меньше

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По мнению экспертов, в таких домах средняя площадь отдельного помещения в продаже сократилась за пять лет с 56,4 до 43,3 квадратных метров (- 23 процента), пишут «Известия».
Уменьшается и площадь квартир премиум-сегмента. Одновременно с этим средняя площадь элитных квартир на рынке столичных новостроек, вопреки ожиданиям, остается неизменной. По словам специалиста девелопмента недвижимости Дмитрия Голева, на размер средней площади новостроек премиум-класса повлияло изменение структуры предложения.
В частности, как пояснил он, многие девелоперы в последнее время предлагают проекты, фактически относящиеся к бизнес-классу, при этом планировки и размеры помещений в них не всегда соответствуют требованиям премиума: в квартирах не предусмотрены большие гардеробные, просторные кухни-гостиные и другие помещения. Поэтому средняя площадь в премиальных новостройках сократилась, подчеркнул эксперт.
Уточняется, что на фоне сокращения жилых площадей в Москве площадь квартир в новостройках Новой Москвы практически не изменилась. Таким образом, ТиНАО стали альтернативой для семей, не желающих экономить на размере своего жилья.