Короткое замыкание стало причиной пожара в омской школе №56

Напомним, ЧП произошло вчера, 1 марта. В средней школе на улице Масленникова около 17 часов начался пожар в кабинете начальных классов. К 17:19 пожарные ликвидировали отрытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м., пострадавших нет.