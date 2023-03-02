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Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Короткое замыкание стало причиной пожара в омской школе №56

2 марта 2023, 04:26
Фото: Прокуратура Омской области
Пожар начался в кабинете начальных классов
Занятия в образовательном учреждении продолжились, закрыт только сгоревший кабинет.

Причиной пожара в школе №56 стало замыкание электропроводки, сообщили в департаменте образования администрации Омска.

«Было сильное задымление по всему кабинету (горел пластик). В это время дети были на уроке физической культуры в спортивном зале, учитель вышел из кабинета, в кабинете были включены компьютер и принтер. Специалисты учреждения сработали незамедлительно, вызвали МЧС, эвакуировали обучающихся», — рассказали в ведомстве.

В департаменте образования добавили, что занятия в школе продолжаются, закрыт только сгоревший кабинет.

Напомним, ЧП произошло вчера, 1 марта. В средней школе на улице Масленникова около 17 часов начался пожар в кабинете начальных классов. К 17:19 пожарные ликвидировали отрытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м., пострадавших нет.

Прокуратура Октябрьского округа проводит проверку по факту происшествия, при наличии должных оснований будут приняты меры реагирования.

Прокуратура начала проверку. В омской школе № 56 произошел пожар
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#Евгений Игишев#Омск#Пожары#Происшествия#МЧС#Департамент образования#Короткое замыкание#Омская школа
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