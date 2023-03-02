Короткое замыкание стало причиной пожара в омской школе №56

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Причиной пожара в школе №56 стало замыкание электропроводки, сообщили в департаменте образования администрации Омска.
«Было сильное задымление по всему кабинету (горел пластик). В это время дети были на уроке физической культуры в спортивном зале, учитель вышел из кабинета, в кабинете были включены компьютер и принтер. Специалисты учреждения сработали незамедлительно, вызвали МЧС, эвакуировали обучающихся», — рассказали в ведомстве.
В департаменте образования добавили, что занятия в школе продолжаются, закрыт только сгоревший кабинет.
Напомним, ЧП произошло вчера, 1 марта. В средней школе на улице Масленникова около 17 часов начался пожар в кабинете начальных классов. К 17:19 пожарные ликвидировали отрытое горение. Площадь пожара составила 10 кв. м., пострадавших нет.
Прокуратура Октябрьского округа проводит проверку по факту происшествия, при наличии должных оснований будут приняты меры реагирования.