Posted 2 марта 07:33
Published 2 марта 07:33
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Весенний призыв-2023 в России начинается 1 апреля и будет окончен 15 июля. В этот промежуток времени в военный комиссариат следует явиться гражданам, которые подлежат призыву на срочную службу в армию и не имеют отсрочки.
Исключения — жители Крайнего Севера и сельской местности, а также сотрудники сферы образования. Призывникам следует в обязательном порядке явиться в военный комиссариат после получения повестки. Этот документ вручается гражданам, которые не пребывают в запасе и должны числиться на воинском учете.
В повестке отображается, когда и куда следует явиться для прохождения медицинского освидетельствования, какие документы с собой брать. В случае неприбытия по повестке предусмотрена ответственность.
В прошлом году осенний призыв в России стартовал 1 ноября и продолжался в течение 2 месяцев. В Минобороны РФ подчеркнули, что срочники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине.
О том, сколько человек планируют направить в войска в рамках весеннего призыва-2023 в Омске, в настоящий момент сведений нет. Отмечается, что призыв в армию проводится дважды в год и не имеет ничего общего с частичной мобилизацией, которая уже завершена.
Согласно ФЗ-53, ст. 22, на военную службу могут быть призваны следующие категории граждан.
«Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе», — сказано в действующем законодательстве.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил скорректировать призывной возраст и отметил, что требуется поэтапно изменить его с 18 до 21 года. При этом он отметил, что предельный возраст должен быть до 30 лет. Соответствующие сведения были им предоставлены в рамках военной коллегии Минобороны.
Это предложение ранее прокомментировал депутат Андрей Картаполов. Согласно его комментарию, процесс повышения будет проходить поэтапно и может занять от одного до трех лет.
Ранее в СМИ неоднократно появлялись сведения о предполагаемом увеличении срока службы. Военный комиссар Московской области Алексей Астахов опроверг сведения о повышении времени службы до 2 лет.
Он подчеркнул, что Минобороны РФ не планирует внесение корректировок в законодательство. В том числе в законе 53-ФЗ указано, что срок срочной службы составляет 12 месяцев.
Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку или освобождение от военной службы. Состояние здоровья человека устанавливается в рамках медицинской комиссии. В случае выявления некоторых хронических патологий его могут освободить от службы.
В частности, к таким заболеваниям относят нарушения опорно-двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие, артрит), офтальмологические патологии (катаракта, глаукома), болезни сердца и сосудов (гипертония, ишемия).
В армию не берут граждан с выраженными нарушениями слуха, проблемами с органами ЖКТ и мочеиспускательной системы, другими хроническими болезнями (ожирение более второй степени, диабет, ВИЧ, онкология, психические расстройства и т. д.).
Полный перечень лиц, кому положена отсрочка в рамках весеннего призыва-2023, представлен в ФЗ-53 в статье 24. Отмечается, что освобождение предоставляется тем, кто вынужден ухаживать за больным близким родственником или оформил опекунство над несовершеннолетними братом или сестрой. Предоставляется отсрочка отцам двух и более детей, а также родителям детей-инвалидов до 3 лет.
Предоставляется временное освобождение студентам. Оформить отсрочку имеют право граждане, которые трудоустроены в аккредитованные компании, работают в сфере информационных технологий.
Относительно того, могут ли направить срочников в зону боевых действий, дал комментарий член президиума «Офицеров России» Левон Арзанов. Он высказал мнение, что срочников направлять на СВО не требуется. Эксперт подчеркнул, что срочник не является военным специалистом. Направить на СВО можно лиц, добровольно заключивших контракт и прошедших специальную подготовку.
Мнение относительно направления солдат срочной службы на СВО высказал депутат Юрий Швыткин:
«Солдат срочной службы в зону спецоперации отправлять не надо. Такое решение принято на высшем уровне. Военнослужащий срочной службы вправе заключить контракт, после этого его могут отправить в зону спецоперации. Но во время срочной службы, если он не заключил контракт, направлять его туда недопустимо», — подчеркнул депутат.