Кадыров предложил ввести военное положение в ряде регионов РФ

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Он предлагает в опасных регионах стоит ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования. Сейчас действует средний уровень. Это может создать неудобства для местных жителей, но зато будет обеспечена их безопасность, пишет rtvi.com.
Лидер Чечни считает, что с преступниками нужно жестко разобраться, «стрелять на поражение» и «привлечь к ответу» их семьи. Виновных нужно тщательно проверить. При этом нужно предпринять ответные действия в отношении Киева.