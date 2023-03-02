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Posted Сегодня, 15:36

Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Кадыров предложил ввести военное положение в ряде регионов РФ

Сегодня, 15:36
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости введения военного положения в определенных районах России. С такой инициативой он выступил после того, как стало известно о террористическом акте в Брянской области.

Он предлагает в опасных регионах стоит ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования. Сейчас действует средний уровень. Это может создать неудобства для местных жителей, но зато будет обеспечена их безопасность, пишет rtvi.com.

Лидер Чечни считает, что с преступниками нужно жестко разобраться, «стрелять на поражение» и «привлечь к ответу» их семьи. Виновных нужно тщательно проверить. При этом нужно предпринять ответные действия в отношении Киева.

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