Фильм “Человек-муравей и Оса: Квантомания” можно будет смотреть в кинотеатрах РФ

Претензии кинотеатрам может предъявить не только правообладатель (объективно сейчас этот риск невелик), но и Минкульт РФ, так как на пиратские фильмы никто прокатные удостоверения не получает. Но штраф за такое формальное нарушение там относительно небольшой. Юридическое лицо может получить за такой показ штраф в 50 000 – 100 000 рублей.