Фильм “Человек-муравей и Оса: Квантомания” можно будет смотреть в кинотеатрах РФ

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Так как лицензии на новую часть у наших кинотеатров нет, то по документам показывается предыдущая, ещё лицензированная часть. Также подрядчики могут просто арендовать залы и показывать фильм, пишет газета “Известия”.
За распространение новой части киносаги отвечает Walt Disney Studios Motion Pictures. Компания ранее объявила о приостановке деятельности на территории Российской Федерации. Российские прокатчики лицензию не получили. При этом фильм выходит в “Киномаксе”, “Люксоре”, а также в небольших сетях, например, в “Мираж Синема” и несетевых кинотеатрах. Цена билета варьирует от 100 рублей на утренний сеанс и до 3000 в вип-зал.
Источники сообщают, что не исключён показ и других блокбастеров, по крайней мере в региональном кинотеатре. Речь идёт о “Стражах галактики. Часть 3”.
Напомним, в РФ уже выходили западные фильмы, не имеющие лицензий. Например, “Аватар-2”. Тогда в “Мираж Синема” ленту демонстрировали на правах рекламы, а “Киномакс” объявил, что это “предсеансное обслуживание” перед показом другой картины.
Специалисты считают, что на нелицензионный показ западных фильмов могут пойти и крупные киносети. Это необходимо для поддержания зрительского потока, без которого не за что содержать залы и платить сотрудникам.
Претензии кинотеатрам может предъявить не только правообладатель (объективно сейчас этот риск невелик), но и Минкульт РФ, так как на пиратские фильмы никто прокатные удостоверения не получает. Но штраф за такое формальное нарушение там относительно небольшой. Юридическое лицо может получить за такой показ штраф в 50 000 – 100 000 рублей.