Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Фигурное катание перед работой. Омскую область в ближайшие дни прихватит морозом

2 марта 2023, 08:06
Фото: 1MI
иллюстрация

Из-за грядущего похолодания Омская область рискует превратиться в сплошной каток

Теплую подтаявшую кашу на дорогах скрепит 22-градусный мороз. Конец недели предлагает омичам душевное времяпрепровождение в травмпунктах. Стоит быть осторожнее при выходе из дома.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ближайшие 3 дня в Омскую область придет холод.

Уже сегодня ночью, перед 3 марта, обещают температуру -10…-15, и только в местах, где задержится облачность — до -5. При этом, порывы ветра сохранятся до 17 м/с. Днем в пятницу ожидается от -5 до -10 градусов. Пойдет небольшой снег.

Перед 4 марта ветер в среднем будет сильнее — 8-13 м/с, но порывов не обещают. Зато прогнозируют похолодание от -11 до -16, а при ясном небе — до -22. Днем обещают от -3 до -8. Осадков не ожидается.

5 марта ночью прогнозируют от -8 до -13 градусов, а при прояснении — до -18. Ветер еще чуть стихнет до 6-11 м/с, днем пойдет небольшой снег. Тогда же температура вернется к показателям в -1…-6 градусов.

Если в первые дни ветер ждут юго-западный, то в воскресенье ждут воздушные массы с юга. Возможно, сбудется прогноз Росгидрометцентра об аномально-теплом марте в Омской области.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Влажно и жарко. Март в Омской области ожидается «тропический»
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Погода#Опасная погода#Резкое похолодание#Гололед#Погода на выходных#Общество#Город#Дороги#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
«Дом тонет!»: жители Октябрьского округа жалуются на бездействие «Омскводоканала»
Сегодня, 08:23
«Авангард» vs «Сибирь». С чем подошли команды к первой игре сибирского дерби в Омске
Сегодня, 08:26
Темури Латария увеличил уставной капитал своей «Надежды» в 8 тысяч раз
Сегодня, 06:12
В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании
Сегодня, 05:04
20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
Сегодня, 05:02