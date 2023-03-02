Фигурное катание перед работой. Омскую область в ближайшие дни прихватит морозом

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ближайшие 3 дня в Омскую область придет холод.
Уже сегодня ночью, перед 3 марта, обещают температуру -10…-15, и только в местах, где задержится облачность — до -5. При этом, порывы ветра сохранятся до 17 м/с. Днем в пятницу ожидается от -5 до -10 градусов. Пойдет небольшой снег.
Перед 4 марта ветер в среднем будет сильнее — 8-13 м/с, но порывов не обещают. Зато прогнозируют похолодание от -11 до -16, а при ясном небе — до -22. Днем обещают от -3 до -8. Осадков не ожидается.
5 марта ночью прогнозируют от -8 до -13 градусов, а при прояснении — до -18. Ветер еще чуть стихнет до 6-11 м/с, днем пойдет небольшой снег. Тогда же температура вернется к показателям в -1…-6 градусов.
Если в первые дни ветер ждут юго-западный, то в воскресенье ждут воздушные массы с юга. Возможно, сбудется прогноз Росгидрометцентра об аномально-теплом марте в Омской области.