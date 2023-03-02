Фигурное катание перед работой. Омскую область в ближайшие дни прихватит морозом

Уже сегодня ночью, перед 3 марта, обещают температуру -10…-15, и только в местах, где задержится облачность — до -5. При этом, порывы ветра сохранятся до 17 м/с. Днем в пятницу ожидается от -5 до -10 градусов. Пойдет небольшой снег.