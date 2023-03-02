Для омских ветеранов в честь 9 Мая на 10 дней сделают бесплатный проезд

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
С 3 по 12 мая в Омской области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте. Соответствующий указ за подписью губернатора Александра Буркова опубликован на официальном портале правовой информации.
Льготы будут доступны на всех видах пассажирского транспорта кроме такси, а также в пригородных электричках. Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить документ участника или инвалида Великой Отечественной войны и транспортную карту.
По данным минтруда Омской области, весной прошлого года на территории региона проживало 177 ветеранов ВОВ. В это число входят участники и инвалиды войны, которые участвовали в боях в период с 1941 по 1945 годы. Их средний возраст составляет более 90 лет.