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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Для омских ветеранов в честь 9 Мая на 10 дней сделают бесплатный проезд

2 марта 2023, 03:24
Фото: 1MI
Весной прошлого года на территории региона проживало 177 ветеранов ВОВ
Льготой смогут воспользоваться и сопровождающие лица.

С 3 по 12 мая в Омской области для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны сделают бесплатный проезд в городском и пригородном пассажирском транспорте. Соответствующий указ за подписью губернатора Александра Буркова опубликован на официальном портале правовой информации.

Льготы будут доступны на всех видах пассажирского транспорта кроме такси, а также в пригородных электричках. Для бесплатного проезда необходимо будет предъявить документ участника или инвалида Великой Отечественной войны и транспортную карту.

По данным минтруда Омской области, весной прошлого года на территории региона проживало 177 ветеранов ВОВ. В это число входят участники и инвалиды войны, которые участвовали в боях в период с 1941 по 1945 годы. Их средний возраст составляет более 90 лет.

Выяснилось, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Омской области
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#Евгений Игишев#Ветераны#Великая Отечественная война#Проезд#Проезд в общественном транспорте#Льгота#Губернатор#Город#Общество#Омск#Омская область
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