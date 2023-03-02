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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Чернышенко: ряд государств не простил успех спортсменов РФ на Олимпиаде в Сочи

Сегодня, 12:08
По словам Дмитрия Чернышенко, российского вице-премьера, некоторые государства не могут простить Российской Федерации победу спортсменов на сочинской Олимпиаде.

Чернышенко заявил, что Россия стала свидетельницей действия двойных стандартов в спорте в ходе проведения международных соревнований. Это произошло в связи с грандиозным успехом спортсменов из РФ в Сочи, который не смогли простить нашей стране. Посредством создания ложной информации Россию пытались выставить в СМИ как страну, строящую свои победы на допинге.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к федерациям по различным видам спорта с просьбой о рассмотрении варианта допуска российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В то же время предлагается не допускать на соревнования тех, кто активно поддерживает СВО на Украине, пишет Russian.rt.com.

Кроме того, 22 февраля представители пресс-службы МОК заявили, что отмена санкционных мер, направленных против России и Белоруссии, в ведомстве не рассматривается.

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