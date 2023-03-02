Чернышенко: ряд государств не простил успех спортсменов РФ на Олимпиаде в Сочи

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к федерациям по различным видам спорта с просьбой о рассмотрении варианта допуска российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. В то же время предлагается не допускать на соревнования тех, кто активно поддерживает СВО на Украине, пишет Russian.rt.com.