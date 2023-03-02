Буйство погоды. Февраль в Омске побил 60-летний рекорд тепла и 93-летний по осадкам

По осадкам 20 февраля Омск побил рекорд 1930 года. Выпало 5,1 мм, что на 1,3 мм больше рекордного. В целом по области выпадало осадков 71-134% от климатической нормы. Появлялись и туманы с ухудшением видимости до 200-500 м. Часто можно было наблюдать изморозь, на дорогах был гололед и мокрый снег.