Буйство погоды. Февраль в Омске побил 60-летний рекорд тепла и 93-летний по осадкам

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в Омской области среднемесячная температура в прошедшем феврале составила -14…-16 градусов, что в целом на 1-2 градуса выше нормы.
Третья декада месяца была аномально-жаркой со средней температурой в -6…-7 градусов, что выше нормы на 6-8 градусов. Максимально регион прогревался до +3 в Усть-Ишиме, Таре и Седельниково. 21 февраля был самый теплый день в Омске. Было +1,3 градуса. Предыдущий рекорд в +1 градус был в 1963 году.
Самая холодная температура была в -21…-32 градуса. Рекордсменами по холоду стали Щербакуль, Седельниково, Саргатское и Павлоградка.
По осадкам 20 февраля Омск побил рекорд 1930 года. Выпало 5,1 мм, что на 1,3 мм больше рекордного. В целом по области выпадало осадков 71-134% от климатической нормы. Появлялись и туманы с ухудшением видимости до 200-500 м. Часто можно было наблюдать изморозь, на дорогах был гололед и мокрый снег.
«Погодные условия прошедшего февраля, на большей территории деятельности характеризовались повышенным температурным фоном с неравномерным распределением осадков. Перезимовка озимых культур на территории Омской и Тюменской областей, в связи с достаточной высотой снежного покрова, проходит удовлетворительно», — отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Напомним, ранее синоптики Росгидрометцентра опубликовали прогноз аномалий на март. В Омской области ожидается температура значительно выше нормы, количество осадков тоже прогнозируют аномальное.