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Буйство погоды. Февраль в Омске побил 60-летний рекорд тепла и 93-летний по осадкам

2 марта 2023, 07:41
Фото: Город55
иллюстрация

Синоптики сообщили об аномалиях прошедшего месяца в Омской области

Рекорды и перепады. Синоптики подвели итоги февраля для Омской области.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в Омской области среднемесячная температура в прошедшем феврале составила -14…-16 градусов, что в целом на 1-2 градуса выше нормы.

Третья декада месяца была аномально-жаркой со средней температурой в -6…-7 градусов, что выше нормы на 6-8 градусов. Максимально регион прогревался до +3 в Усть-Ишиме, Таре и Седельниково. 21 февраля был самый теплый день в Омске. Было +1,3 градуса. Предыдущий рекорд в +1 градус был в 1963 году.

Самая холодная температура была в -21…-32 градуса. Рекордсменами по холоду стали Щербакуль, Седельниково, Саргатское и Павлоградка.

По осадкам 20 февраля Омск побил рекорд 1930 года. Выпало 5,1 мм, что на 1,3 мм больше рекордного. В целом по области выпадало осадков 71-134% от климатической нормы. Появлялись и туманы с ухудшением видимости до 200-500 м. Часто можно было наблюдать изморозь, на дорогах был гололед и мокрый снег.

«Погодные условия прошедшего февраля, на большей территории деятельности характеризовались повышенным температурным фоном с неравномерным распределением осадков. Перезимовка озимых культур на территории Омской и Тюменской областей, в связи с достаточной высотой снежного покрова, проходит удовлетворительно», — отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Напомним, ранее синоптики Росгидрометцентра опубликовали прогноз аномалий на март. В Омской области ожидается температура значительно выше нормы, количество осадков тоже прогнозируют аномальное.

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#Дарья Зыкова#Погода в феврале#Аномалии#Перепады температуры#Метель#Озимые#Климатическая норма#Обь-Иртышское УГМС#Общество#Погода в Омске#Статистика#Новости#Омская область#Омск
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