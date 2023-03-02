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Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Брестские правоохранители остановили незаконную акцию сторонников «Редана»

Сегодня, 08:03
В городе Брест Республики Беларусь правоохранители задержали участников нелегального массового мероприятия – 52 сторонника субкультуры «Редан».

Реакция правоохранителей на попытку проведения нелегальной акции была оперативной. Задержанных доставили в ОВД без применения силы, передает Общественная служба новостей со ссылкой на представителей УВД Брестского облисполкома.

Сообщается, что представители субкультуры собрались рядом с крупными ТЦ города 1 марта. Призывы к сборам были опубликованы в мессенджерах и соцсетях.

Психоаналитики отметили, что объединение подростков в сообщества происходит из-за отсутствия поддержки со стороны взрослых, которые не находят для детей время в силу своей занятости.

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