Брестские правоохранители остановили незаконную акцию сторонников «Редана»

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Реакция правоохранителей на попытку проведения нелегальной акции была оперативной. Задержанных доставили в ОВД без применения силы, передает Общественная служба новостей со ссылкой на представителей УВД Брестского облисполкома.
Сообщается, что представители субкультуры собрались рядом с крупными ТЦ города 1 марта. Призывы к сборам были опубликованы в мессенджерах и соцсетях.
Психоаналитики отметили, что объединение подростков в сообщества происходит из-за отсутствия поддержки со стороны взрослых, которые не находят для детей время в силу своей занятости.