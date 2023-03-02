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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Bloomberg: авиакомпании России преодолели последствия от санкций Запада

Сегодня, 12:05
Западные санкционные меры значительно не повлияли на авиакомпании Российской Федерации. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

По словам Ричарда Абулафии, консультанта в сфере авиации, ясно видно, что санкционные меры не сработали так, как того ожидали западные политики, поскольку в мировой авиапромышленности существует достаточное количество лазеек.

По данным Bloomberg, которое ссылается на результаты исследований аналитической компании Cirium, в пользовании у авиаперевозчиков России находятся 467 воздушных лайнеров Boeing и Airbus. В течение минувшего года полеты производились на 544 авиалайнерах. В целях поддержания летной годности воздушных суден закупки запчастей осуществляются в дружественных государствах либо производится замена необходимых деталей из имеющихся самолетов, пишет Russian.rt.com.

Таким образом очевидно, что добиться изоляции авиапространства РФ при помощи санкций Западу не удалось.

В феврале прошлого года в ЕС наложили запрет на поставки товаров для применения в космической или авиапромышленности в Российскую Федерацию.

В декабре минувшего года авиакомпания «Аэрофлот» (Россия) выкупила десять авиалайнеров Boeing 777-300ER у ирландского лизингового предприятия.

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