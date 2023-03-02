Bloomberg: авиакомпании России преодолели последствия от санкций Запада

По данным Bloomberg, которое ссылается на результаты исследований аналитической компании Cirium, в пользовании у авиаперевозчиков России находятся 467 воздушных лайнеров Boeing и Airbus. В течение минувшего года полеты производились на 544 авиалайнерах. В целях поддержания летной годности воздушных суден закупки запчастей осуществляются в дружественных государствах либо производится замена необходимых деталей из имеющихся самолетов, пишет Russian.rt.com.