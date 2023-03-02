«БКС Мир инвестиций»: фавориты российского рынка акций в новой стратегии

Стратегия имеет ориентир на достижение 15% годовой доходности и разработана профессионалами из инвестиционной компании «Инвестлэнд», имеющими более чем 20-летний опыт работы на финансовых рынках. Порог входа в стратегию демократичный, составляет 300 тыс. рублей, а срок инвестиций – от двух лет.



Для снижения рисков в случае ослабления рубля, стратегия покупает валютный фьючерс. Также предусмотрено открытие короткой позиции по фьючерсу на индекс, чтобы хеджировать снижение акций при смене тренда. Если явных трендов на рынке нет или наблюдается повышенная неопределенность, все активы переводятся в денежные средства, что ограничивает риски и исключает неоправданные сделки.



Подключить автоследование стратегии можно на площадке Fintarget и в приложении «БКС Мир инвестиций». Для неквалифицированных инвесторов требуется успешно пройти тестирование в мобильном приложении или личном кабинете компании.