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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

«БКС Мир инвестиций»: фавориты российского рынка акций в новой стратегии

2 марта 2023, 15:21
Фото: pxhere.com
На российском фондовом рынке появилась новая стратегия от «БКС Мир инвестиций» - «Абсолютная доходность Старт». Она основана на торговле в лонг, то есть открываются только длинные позиции, и включает в себя портфель из топ-10 российских акций с высоким потенциалом роста.

Для уменьшения рисков могут использоваться фьючерсы на фондовые индексы, валюту и золото.

Стратегия имеет ориентир на достижение 15% годовой доходности и разработана профессионалами из инвестиционной компании «Инвестлэнд», имеющими более чем 20-летний опыт работы на финансовых рынках. Порог входа в стратегию демократичный, составляет 300 тыс. рублей, а срок инвестиций – от двух лет.

Для снижения рисков в случае ослабления рубля, стратегия покупает валютный фьючерс. Также предусмотрено открытие короткой позиции по фьючерсу на индекс, чтобы хеджировать снижение акций при смене тренда. Если явных трендов на рынке нет или наблюдается повышенная неопределенность, все активы переводятся в денежные средства, что ограничивает риски и исключает неоправданные сделки.

Подключить автоследование стратегии можно на площадке Fintarget и в приложении «БКС Мир инвестиций». Для неквалифицированных инвесторов требуется успешно пройти тестирование в мобильном приложении или личном кабинете компании.

 

 

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