Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Авиаперевозчика оштрафовали на 20 тыс. рублей за многочасовую задержку рейса в Омске

2 марта 2023, 05:50
Фото: 1MI
иллюстрация
Омичи ждали рейса в Таиланд без гостиницы и питания больше 16 часов. Компанию «Азур Эйр» оштрафовали.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что омские прокуроры проверили исполнение законодательства компанией «Азур Эйр». Поводом для проверки послужила многочасовая задержка рейса в Утапао.

Установлено, что в декабре прошлого года во время задержки рейса в аэропорту им. Карбышева омичи своевременно не получили полагающихся услуг — гостиницу и горячее питание. Ждать рейса людям пришлось больше 16 часов.

По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпанию привлекли к административной ответственности, по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований». В качестве наказания авиаперевозчику назначен штраф в 20 тыс. рублей. Пока постановление в законную силу не вступило.

15-часовая задержка рейса из Омска в Таиланд заинтересовала прокуроров
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Транспортная прокуратура#Задержка рейса#Омский аэропорт#Общество#Авиаперевозчик#Пассажиры#Транспорт#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
«Дом тонет!»: жители Октябрьского округа жалуются на бездействие «Омскводоканала»
Сегодня, 08:23
«Авангард» vs «Сибирь». С чем подошли команды к первой игре сибирского дерби в Омске
Сегодня, 08:26
Темури Латария увеличил уставной капитал своей «Надежды» в 8 тысяч раз
Сегодня, 06:12
В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании
Сегодня, 05:04
20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
Сегодня, 05:02
Фигурное катание перед работой. Омскую область в ближайшие дни прихватит морозом
Сегодня, 08:06