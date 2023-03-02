Авиаперевозчика оштрафовали на 20 тыс. рублей за многочасовую задержку рейса в Омске

Posted Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:50
Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что омские прокуроры проверили исполнение законодательства компанией «Азур Эйр». Поводом для проверки послужила многочасовая задержка рейса в Утапао.
Установлено, что в декабре прошлого года во время задержки рейса в аэропорту им. Карбышева омичи своевременно не получили полагающихся услуг — гостиницу и горячее питание. Ждать рейса людям пришлось больше 16 часов.
По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпанию привлекли к административной ответственности, по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований». В качестве наказания авиаперевозчику назначен штраф в 20 тыс. рублей. Пока постановление в законную силу не вступило.