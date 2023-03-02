«Авангард» vs «Сибирь». С чем подошли команды к первой игре сибирского дерби в Омске

Так что поиграть в плей-офф на новом льду у новосибирцев в этом сезоне вряд ли получится. Потому все матчи этого сибирского дерби, как сообщает ресурс Atas.info, пройдут в стареньком и родном для команды (и, пожалуй, для каждого новосибирца) Ледовом дворце «Сибирь». Его вместимость чуть более 6 тысяч человек, но можно не сомневаться, что и это количество даст жару за любимую команду.