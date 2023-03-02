«Авангард» vs «Сибирь». С чем подошли команды к первой игре сибирского дерби в Омске

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
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Updated Сегодня, 08:54
В четверг, 2 марта, на G-Drive Арене в Омске стартует четвертьфинальный матч плей-офф Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Сибирское дерби обещает быть жарким, потому Город55 посмотрел некоторую статистику, ознакомился с прогнозами, выслушал мнения и рассказывает, с чем же сегодня команды выйдут на лед.
«Авангард»
За 68 матчей регулярного чемпионата «ястребы» одержали 39 побед, из которых 27 были в основное время. Команда забросила 188 шайб, что является шестым показателем лиги.
За «регулярку» «Авангард» заработал 86 очков и поднялся на третью строчку Восточной конференции, уступив вторую «Салавату Юлаеву» лишь по дополнительным критериям.
На данном этапе омичи занимают первую строчку по реализации большинства. За сезон в неравных составах они забросили 49 шайб, зафиксировав процент реализации на отметке в 24,6%.
В чемпионат омичи «вкатывались» совсем не гладко: клуб вернулся в Омск из Балашихи, утряс все хлопоты с переездом, вот только сходу попасть в новый дом не получилось — G-Drive Арена была еще не готова. В итоге «Авангарду» пришлось отыграть затяжную выездную серию из 12 матчей. В первых шести играх на старте «ястребы» уступили и плотно сидели на дне турнирной таблицы.
После было долгожданное и фееричное открытие G-Drive Арены и первый домашний матч при полных трибунах. Символично или нет, но тогда «Авангард» в упорном поединке одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1.
Затем были взлеты и падения, а также резвая концовка регулярного чемпионата — в пяти последних матчах омичи одержали четыре победы и только в заключительной игре уступили казанскому «Ак Барсу» в овертайме, да и то без основных лидеров.
«Сибирь»
В регулярном чемпионате новосибирцы выиграли 38 матчей, 21 из которых — в основное время. За 68 матчей команда «заколотила» 172 шайбы, заработала 83 очка и встретила плей-офф на шестой строчке «востока».
«Сибирь» имеет один из лучших показателей в «регулярке» по шайбам, забитым в меньшинстве, — 10 за сезон. Такой же показатель имеют еще две команды — ЦСКА и «Нефтехимик».
Сезон новосибирцы начали на средних оборотах: в 10 первых матчах они пять раз выходили победителями. На это время пришлось и первое в сезоне 2022—2023 сибирское дерби, победа в котором в овертайме осталась за «Сибирью».
В средине января игра команды и вовсе позволила ей возглавить турнирную таблицу Восточной конференции, однако потом пошел спад, несколько минусовых серий и два проигранных матча в финале «регулярки», да еще и прямым конкурентам за места — «Салавату Юлаеву» и «Автомобилисту». Как итог, плей-офф начнется для команды Андрея Мартемьянова на выезде.
Снайперы да бомбардиры
Теперь о самых продуктивных игроках в командах. Сразу два нападающих «Авангарда», Владимир Ткачев и Сергей Толчинский, попали в топ-5 бомбардиров лиги в регулярном чемпионате, заняв второе и пятое места с показателями 59 и 56 очков соответственно. Между тем у «Сибири» имеется и свой козырь — Тревор Мерфи, который расположился на второй позиции в списке лучших бомбардиров-защитников с 46 очками.
Записались игроки «Авангарда» и «Сибири» и в пятерку снайперов: у омичей на третью строчку поднялся Рид Буше — 55 очков, у новосибирцев на пятой — Александр Шаров с 50 очками.
Помимо этого форвард «ястребов» Сергей Толчинский занял второе место среди лучших ассистентов с 56 очками, компанию ему на четвертой позиции составляет нападающий «Сибири» Тейлор Бэк с показателем в 55 очков. Также у омичей Рид Буше стал лучшим в регулярном чемпионате КХЛ по количеству победных шайб — таких было 11, на две позиции от него отстал новосибирский Александр Шаров.
И еще. Сразу два «ястреба» — Дамир Шарипзянов и Алексей Береглазов — входят в лучшую пятерку по блокированным броскам.
Где играем
Омичи начнут сибирское дерби на домашнем льду новой G-Drive Арены, которая вчера отметила пятый месяц с момента официального открытия. На данный момент это спортивное сооружение без преувеличения называют одним из лучших в стране. Вместимость сооружения — 12 тысяч зрителей, и можно не сомневаться, что сегодня свободных мест не будет. Так что «Авангард» ждет сумасшедшая поддержка. К слову, «ястребы» стали первыми в лиге по средней посещаемости на матчах с показателем в 11 тыс. 527 зрителей.
Для «Сибири» официально еще 31 декабря тоже как бы открыли новую, современную площадку «Сибирь-Арена». Вот только сразу после Нового года власти Новосибирской области дополнительно выделили еще более 700 млн рублей на некие работы по достройке.
Так что поиграть в плей-офф на новом льду у новосибирцев в этом сезоне вряд ли получится. Потому все матчи этого сибирского дерби, как сообщает ресурс Atas.info, пройдут в стареньком и родном для команды (и, пожалуй, для каждого новосибирца) Ледовом дворце «Сибирь». Его вместимость чуть более 6 тысяч человек, но можно не сомневаться, что и это количество даст жару за любимую команду.
А что букмекеры?
В первом матче большинство контор отдают предпочтение «Авангарду» и дают коэффициент примерно на уровне в 1.97, на ничью — 3.90, а на «Сибирь» — 3.50. Что ж, ждать осталось недолго.
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Итак сибирское дерби стартует сегодня в 20 часов по омскому времени, и, как сказал главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец, «это будет битва за Сибирь!»