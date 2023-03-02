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Александр Бурков выступит на конференции по сотрудничеству в Таджикистане

2 марта 2023, 06:29
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Губернатор прибыл в Таджикистан, чтобы представлять Омскую область и договариваться об увеличении внешнеторговых поставок.

Омская делегация во главе с Александром Бурковым с 1 по 3 марта прибыла в Душанбе на конференцию «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Мероприятие призвано расширить рамки сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Кроме Александра Буркова на конференцию прибыли главы Челябинской области и Республики Татарстан. Возглавил российскую миссию председатель Правительства России Михаил Мишустин.

От Омской области в составе делегации прибыли руководители компаний нефтехимического сектора, транспортного, логистического и энергетического, а также руководство некоторых предприятий пищевой и текстильной промышленности.

Александр Бурков на пленарном заседании конференции выступит с докладом о развитии сотрудничества Омской области с Таджикистаном. Планируется подписать дорожную карту сотрудничества с Хатлонской областью.

«Омская область сегодня является одним из передовых регионов в плане выстраивания взаимоотношений со странами Центрально-Азиатского региона. С учетом нашего удачного опыта взаимодействия с Таджикистаном нашу делегацию пригласили на конференцию по межрегиональному сотрудничеству. Нам есть что сказать, есть определенные достижения. Мы только за последний год увеличили объем внешнеторговых поставок в четыре с лишним раза», — прокомментировал Александр Бурков.
#Дарья Зыкова#Омская область#Таджикистан#Александр Бурков#Михаил Мишустин#Новости#Политика#Экономика#Общество#Губернатор#Торговля#Международное сотрудничество#Партнерство#Конференция#Рабочая поездка
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