Александр Бурков выступит на конференции по сотрудничеству в Таджикистане

Омская делегация во главе с Александром Бурковым с 1 по 3 марта прибыла в Душанбе на конференцию «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». Мероприятие призвано расширить рамки сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Кроме Александра Буркова на конференцию прибыли главы Челябинской области и Республики Татарстан. Возглавил российскую миссию председатель Правительства России Михаил Мишустин.