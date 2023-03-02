9,5 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор наркоторговцу из Тамбова

В суде доказали, что обвиняемый приехал в Омскую область в июне прошлого года, чтобы работать наркокурьером. Фигурант купил производное N-метилэфедрона, которое планировал сбыть через «тайники-закладки», но осуществить свой замысел не успел — злоумышленник попал в поле зрения омских полицейских. Мужчину задержали при попытке сбыть более 26 граммов наркотиков.