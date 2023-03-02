9,5 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор наркоторговцу из Тамбова

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 02:52
Омский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Тамбова. Молодого человека признали виновным в многочисленных преступлениях по сбыту наркотиков, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде доказали, что обвиняемый приехал в Омскую область в июне прошлого года, чтобы работать наркокурьером. Фигурант купил производное N-метилэфедрона, которое планировал сбыть через «тайники-закладки», но осуществить свой замысел не успел — злоумышленник попал в поле зрения омских полицейских. Мужчину задержали при попытке сбыть более 26 граммов наркотиков.
Суд согласился с позицией гособвинителя и назначил виновному наказание — 9,6 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. У осужденного есть время обжаловать решение суда.