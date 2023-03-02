20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:03
В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 46-летний ранее неоднократно судимый уроженец Курганской области получил 20 лет колонии особого режима. Свою вину мужчина признал полностью.
Суд также постановил взыскать с него 1 миллион рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.
В прокуратуре добавили, что насильник будет находится на принудительном лечении у психиатра, что не исключает отбывания наказания. Ранее экспертиза признала преступника вменяемым.
Напомним, в августе 2022 недавно вышедший из тюрьмы подсудимый в поселке Новоомский заманил 9-летнюю девочку на пустырь, угрожал убить, надругался, а после отправился ночевать на кладбище.
Приговор в законную силу не вступил.