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20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки

2 марта 2023, 05:02
Фото: 1MI

В Омске насильника-педофила приговорили к 20 годам особого режима

Насильник также будет находится на принудительном лечении у психиатра, что не исключает отбывания наказания.

В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 46-летний ранее неоднократно судимый уроженец Курганской области получил 20 лет колонии особого режима. Свою вину мужчина признал полностью.

Суд также постановил взыскать с него 1 миллион рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

В прокуратуре добавили, что насильник будет находится на принудительном лечении у психиатра, что не исключает отбывания наказания. Ранее экспертиза признала преступника вменяемым.

Напомним, в августе 2022 недавно вышедший из тюрьмы подсудимый в поселке Новоомский заманил 9-летнюю девочку на пустырь, угрожал убить, надругался, а после отправился ночевать на кладбище.

Приговор в законную силу не вступил.

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#Евгений Игишев#Педофил#Омск#Приговор#Суд#Уголовное дело#Происшествия#Омская область#Новоомский
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