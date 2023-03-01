Яна Поплавская прокомментировала критику Ивана Урганта в адрес шоу "Эмпатия Манучи"

Известная актриса Яна Поплавская подвергла Ивана Урганта резкой критике за выпады в адрес Вячеслава Манучарова. Артистка выразила мнение о том, что шутки ведущего в сторону коллеги были абсолютно неуместными.