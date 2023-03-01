Яна Поплавская прокомментировала критику Ивана Урганта в адрес шоу "Эмпатия Манучи"

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Поплавская полагает, что заявления Ивана Урганта по поводу уникальности его вечернего шоу следует воспринимать с улыбкой. Артистка разместила в своем Telegram-канале отрывки из эфиров аналогичных американских проектов с идентичным контентом, пишет Pravda.Ru.
Неконструктивную критику Урганта в адрес шоу "Эмпатия Манучи" Поплавская склонна связывать с его нервным срывом.
"А шутка по поводу "Эмпатии Ванюччи" — ну Ваааня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать", — резюмировала Поплавская.