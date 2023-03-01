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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Яна Поплавская прокомментировала критику Ивана Урганта в адрес шоу "Эмпатия Манучи"

Сегодня, 12:09
Известная актриса Яна Поплавская подвергла Ивана Урганта резкой критике за выпады в адрес Вячеслава Манучарова. Артистка выразила мнение о том, что шутки ведущего в сторону коллеги были абсолютно неуместными.

Поплавская полагает, что заявления Ивана Урганта по поводу уникальности его вечернего шоу следует воспринимать с улыбкой. Артистка разместила в своем Telegram-канале отрывки из эфиров аналогичных американских проектов с идентичным контентом, пишет Pravda.Ru.

Неконструктивную критику Урганта в адрес шоу "Эмпатия Манучи" Поплавская склонна связывать с его нервным срывом.

"А шутка по поводу "Эмпатии Ванюччи" — ну Ваааня! Ну правда, ужасно стыдно! Нервы, видимо, начинают сдавать", — резюмировала Поплавская.

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