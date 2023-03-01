Введенные Канадой и США санкции против России посчитали бесперспективными

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Представитель МИД РФ подчеркнула, что новые санкции против России «бездумны», равно как и звучащие на Западе требования о «стратегическом поражении Москвы». Мария Захарова подчеркнула, что все заявления, которые касаются масштаба новых санкций, должны компенсировать нулевые результаты «гибридной войны», которую объявили России, пишет 360tv.ru.
Также Захарова напомнила о запрете со стороны США на въезд и о заморозке активов 230 граждан РФ и российских организаций. В нарушение норм ВТО были введены заградительные пошлины на ряд товаров, также был наложен запрет на сотрудничество с банками России для других стран.
Канадские власти, по мнению Марии Захаровой, для того, чтобы «выслужиться перед гегемоном, перевыполнили план по агрессивной и бессмысленной русофобии». Такими словами представитель МИД РФ прокомментировала введенные против хоккеиста Вячеслава Третьяка, космонавтов Валентины Терешковой и Светланы Савицкой санкции.
Россия намерена принять ответные меры на санкции со стороны США и Канады на основе принципов строгой взаимности и неотвратимого наказания, отметила официальный представитель МИД. Мария Захарова подчеркнула, что Россия применит свой опыт для введения контрсанкций в качестве ответа на агрессивную политику властей западных стран.