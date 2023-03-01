Введенные Канадой и США санкции против России посчитали бесперспективными

Также Захарова напомнила о запрете со стороны США на въезд и о заморозке активов 230 граждан РФ и российских организаций. В нарушение норм ВТО были введены заградительные пошлины на ряд товаров, также был наложен запрет на сотрудничество с банками России для других стран.