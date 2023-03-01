Врач рекомендовала витамины и минералы для укрепления иммунитета

Что же касается витаминов, то врач рекомендовала D3, A, E и C, которые не только повышают иммунитет, но и положительно влияют на другие жизненные функции и системы организма. Помимо этого, следует обратить внимание на состояние кишечника и включить в рацион продукты с содержанием пробиотиков, стимулирующих рост и жизнедеятельность здоровой микрофлоры, причем желательно употреблять именно те пробиотические штаммы, которые отвечают целям приема, подчеркнула Наталья Артемьева.