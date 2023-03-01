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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Врач рекомендовала витамины и минералы для укрепления иммунитета

Сегодня, 06:42
Терапевт и диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Артемьева рассказала, что хороший иммунитет зависит от баланса полезных веществ в организме. Она отметила, что иммунную защиту можно усилить, восполнив дефицит цинка и селена.

По словам специалиста, цинк обладает противовирусными свойствами, угнетает размножение возбудителей заболеваний на клеточном уровне, тогда как селен стимулирует обменные процессы, тоже помогает бороться с вирусами и способствует устранению воспалительных процессов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».

Что же касается витаминов, то врач рекомендовала D3, A, E и C, которые не только повышают иммунитет, но и положительно влияют на другие жизненные функции и системы организма. Помимо этого, следует обратить внимание на состояние кишечника и включить в рацион продукты с содержанием пробиотиков, стимулирующих рост и жизнедеятельность здоровой микрофлоры, причем желательно употреблять именно те пробиотические штаммы, которые отвечают целям приема, подчеркнула Наталья Артемьева.

#Общество
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