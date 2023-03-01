Врач рекомендовала витамины и минералы для укрепления иммунитета

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По словам специалиста, цинк обладает противовирусными свойствами, угнетает размножение возбудителей заболеваний на клеточном уровне, тогда как селен стимулирует обменные процессы, тоже помогает бороться с вирусами и способствует устранению воспалительных процессов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
Что же касается витаминов, то врач рекомендовала D3, A, E и C, которые не только повышают иммунитет, но и положительно влияют на другие жизненные функции и системы организма. Помимо этого, следует обратить внимание на состояние кишечника и включить в рацион продукты с содержанием пробиотиков, стимулирующих рост и жизнедеятельность здоровой микрофлоры, причем желательно употреблять именно те пробиотические штаммы, которые отвечают целям приема, подчеркнула Наталья Артемьева.